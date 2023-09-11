Гиревики Бурятии завоевали 11 медалей чемпионата и первенства мира

Кроме этого, один из спортсменов республики установил мировой рекорд



Спортсмены Бурятии завоевали 11 медалей чемпионата и первенства мира по гиревому спорту. Соревнования проходили в Узбекистане с 7 по 11 сентября. Всего в турнирах приняли участие сотни спортсменов из 26 стран мира.



Мировой рекорд в третий раз установил мастер спорта России международного класса Андрей Рассадин. Он сумел дважды взойти на пьедестал чемпионата: первое место в дисциплине «рывок» с результатом в 215 подъёмов и второе место в «двоеборье» - 238,5 очков.



Золотыми медалями в «длинном цикле» порадовали ещё двое лидеров сборной. Мастер спорта России международного класса Сергей Каргин выполнил 83 подъёма, Сергей Любимский совершил 78 подъёмов.



Бронзовым призёром чемпионата стал Василий Недорезов. В дисциплине «длинный цикл» спортсмен выполнил 57 подъёмов.



Подрастающее поколение спортсменов Бурятии нисколько не уступило опытным спортсменам. Двойной результат на первенстве показали Антон С. и Андрей П. Антон с результатом в 326 очков в «двоеборье» завоевал золотую медаль и с результатом в 258 подъёмов в «рывке» серебряную. 190 подъёмов в дисциплине «рывок» совершил Андрей для того, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала и результат в «двоеборье» в 208 очков принёс ему второе место.



В «длинном цикле» ещё два призёра: Евгений П. – серебряный и Ярослав А. – бронзовый. Результат Евгения – 124 повторений, Ярослава – 104, сообщили в пресс-службе министерства спорта РБ.

