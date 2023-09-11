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На севере Бурятии детям приходится играть на развалинах

На севере Бурятии детям приходится играть на развалинах
Общество,  Фото:pixabay.com
Родители ребятишек заявили, что их оставили без новой площадки

Жители Северомуйска сообщили в группе «Муя-инфо 24/7», что ещё два месяца назад, в июле, на улице Школьная, 16 демонтировали детскую площадку. Там обещали оборудовать новую, но так ничего и не сделали.

- Сейчас дети играют среди развалин. Когда уберут это безобразие? – поинтересовались сельчане.

В райадминистрации на это заявили, что соответствующий контракт уже заключили. Детская зона на улице Школьная появится в рамках реализации проекта «1000 дворов». Обойдётся она в 3 миллиона 286 тысяч рублей. Завершиться работы должны к концу сентября. 
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