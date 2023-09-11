11 сентября

10 сентября

Популярное

«Кросс нации» в Улан-Удэ пробегут больше тысячи улан-удэнцев

«Кросс нации» в Улан-Удэ пробегут больше тысячи улан-удэнцев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие традиционно состоится на Верхней Берёзовке

16 сентября в Улан-Удэ состоится Всероссийский день бега «Кросс нации». Мероприятие традиционно пройдёт в микрорайоне Верхняя Берёзовка на поляне напротив центра отдыха «Оранж Хаус». Организаторы ожидают участие свыше 1000 человек.

К кроссу допускаются люди всех возрастов. Однако жителям, не достигшим совершеннолетия, желательно иметь при себе медицинскую справку о допуске к забегу.

Всего доступно шесть дистанций на выбор: 0,5 км, 1 км, 2 км, 3 км, 4 км, 6 км.

- Массовый забег, с участием дошкольников, состоится на дистанции 500 метров. Школьники с 1 по 3 классы бегут один километр. Старшие классы – с 4 по 11 – бегут три километра. Студенты бегут также три километра. Женщины-спортсменки бегут четыре километра, а подготовленные мужчины – шесть километров, - рассказал на брифинге мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике, главный судья Всероссийского дня бега «Кросс нации» Геннадий Темников.

Начало забега в 8:30 утра. Участие бесплатное.

Программа соревнований:

08.30 - 10.50 - регистрация участников в день соревнований;
10.50 - 11.00 - распределение участников по стартовым карманам;
11.00 - 11.30 - открытие соревнований;
11.30 - старт на дистанции 0,5 км (дети дошкольного возраста, масс-старт для всех желающих);
11.45 - старт на дистанции 1 км (учащиеся начальных классов СОШ);
12.00 - старт на дистанции 2 км (учащиеся средних и старших классов СОШ);
12.20 - старт на дистанции 3 км (студенты);
12.50 - старт на дистанции 4 км (женщины 2005 г.р. и старше);
12.50 - старт на дистанции 6 км (мужчины 2005 г.р. и старше);
13.20 - старт на дистанции 2 км (ветераны мужчины, ветераны женщины);
13.40 - 14.10 - церемония награждения победителей и призёров;
14.10 - 14.30 - официальная церемония закрытия.


Возрастное ограничение 0+

Кросс нации спорт легкая атлетика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Кросс нации» в Улан-Удэ пробегут больше тысячи улан-удэнцев
«Кросс нации» в Улан-Удэ пробегут больше тысячи улан-удэнцев
Общество, 11.09.2023
Мероприятие традиционно состоится на Верхней Берёзовке
В Улан-Удэ отремонтировали шумоуловители на мосту и ограждения
В Улан-Удэ отремонтировали шумоуловители на мосту и ограждения
Общество, 11.09.2023
Коммунальщики наводят порядок в столице Бурятии
В Улан-Удэ за неделю устранили 48 засоров
В Улан-Удэ за неделю устранили 48 засоров
Общество, 11.09.2023
Специалисты прочистили 600 метров канализации
Реки в столице Бурятии опять начали подниматься
Реки в столице Бурятии опять начали подниматься
Общество, 11.09.2023
Селенга за сутки прибавилась сразу на 4 сантиметра
В Бурятии росгвардейцы приняли участие в патриотическом слёте
В Бурятии росгвардейцы приняли участие в патриотическом слёте
Общество, 11.09.2023
«Байкальская звезда» собрала школьников с разных районов республики 
В Бурятии ожидается мокрый снег
В Бурятии ожидается мокрый снег
Общество, 11.09.2023
Временами будут дожди
Хирург из Бурятии рассказала о самом сложном случае
Хирург из Бурятии рассказала о самом сложном случае
Общество, 11.09.2023
Людмила Батудаева возглавляет хирургическое отделение Курумканской больницы
В Бурятии стартовало голосование за лучшего участкового
В Бурятии стартовало голосование за лучшего участкового
Общество, 11.09.2023
Голосование проходит на сайте МВД по Бурятии
В Бурятии оштрафовали гражданку Монголии за провоз техники Apple
В Бурятии оштрафовали гражданку Монголии за провоз техники Apple
Общество, 11.09.2023
Женщина не задекларировала перевозимые товары  
Лама из Бурятии рассказал, как приумножить свой достаток и притянуть деньги
Лама из Бурятии рассказал, как приумножить свой достаток и притянуть деньги
Общество, 11.09.2023
Он посоветовал избавиться от всего старого и ненужного и поменьше жаловаться на жизнь
Осуждённые сошьют тёплые куртки для сотрудников «Бурприроды»
Осуждённые сошьют тёплые куртки для сотрудников «Бурприроды»
Общество, 11.09.2023
Контракт планируют заключить в сентябре
Лесной пожарный из Бурятии вошёл в тройку лучших в России
Лесной пожарный из Бурятии вошёл в тройку лучших в России
Общество, 11.09.2023
Отличился парашютист авиалесоохраны Александр Скосырский

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^