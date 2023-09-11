«Кросс нации» в Улан-Удэ пробегут больше тысячи улан-удэнцев

Мероприятие традиционно состоится на Верхней Берёзовке



16 сентября в Улан-Удэ состоится Всероссийский день бега «Кросс нации». Мероприятие традиционно пройдёт в микрорайоне Верхняя Берёзовка на поляне напротив центра отдыха «Оранж Хаус». Организаторы ожидают участие свыше 1000 человек.



К кроссу допускаются люди всех возрастов. Однако жителям, не достигшим совершеннолетия, желательно иметь при себе медицинскую справку о допуске к забегу.



Всего доступно шесть дистанций на выбор: 0,5 км, 1 км, 2 км, 3 км, 4 км, 6 км.



- Массовый забег, с участием дошкольников, состоится на дистанции 500 метров. Школьники с 1 по 3 классы бегут один километр. Старшие классы – с 4 по 11 – бегут три километра. Студенты бегут также три километра. Женщины-спортсменки бегут четыре километра, а подготовленные мужчины – шесть километров, - рассказал на брифинге мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике, главный судья Всероссийского дня бега «Кросс нации» Геннадий Темников.



Начало забега в 8:30 утра. Участие бесплатное.



Программа соревнований:



08.30 - 10.50 - регистрация участников в день соревнований;

10.50 - 11.00 - распределение участников по стартовым карманам;

11.00 - 11.30 - открытие соревнований;

11.30 - старт на дистанции 0,5 км (дети дошкольного возраста, масс-старт для всех желающих);

11.45 - старт на дистанции 1 км (учащиеся начальных классов СОШ);

12.00 - старт на дистанции 2 км (учащиеся средних и старших классов СОШ);

12.20 - старт на дистанции 3 км (студенты);

12.50 - старт на дистанции 4 км (женщины 2005 г.р. и старше);

12.50 - старт на дистанции 6 км (мужчины 2005 г.р. и старше);

13.20 - старт на дистанции 2 км (ветераны мужчины, ветераны женщины);

13.40 - 14.10 - церемония награждения победителей и призёров;

14.10 - 14.30 - официальная церемония закрытия.





Возрастное ограничение 0+



