Мероприятие традиционно состоится на Верхней Берёзовке
16 сентября в Улан-Удэ состоится Всероссийский день бега «Кросс нации». Мероприятие традиционно пройдёт в микрорайоне Верхняя Берёзовка на поляне напротив центра отдыха «Оранж Хаус». Организаторы ожидают участие свыше 1000 человек.
К кроссу допускаются люди всех возрастов. Однако жителям, не достигшим совершеннолетия, желательно иметь при себе медицинскую справку о допуске к забегу.
Всего доступно шесть дистанций на выбор: 0,5 км, 1 км, 2 км, 3 км, 4 км, 6 км.
- Массовый забег, с участием дошкольников, состоится на дистанции 500 метров. Школьники с 1 по 3 классы бегут один километр. Старшие классы – с 4 по 11 – бегут три километра. Студенты бегут также три километра. Женщины-спортсменки бегут четыре километра, а подготовленные мужчины – шесть километров, - рассказал на брифинге мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике, главный судья Всероссийского дня бега «Кросс нации» Геннадий Темников.
Начало забега в 8:30 утра. Участие бесплатное.
Программа соревнований:
08.30 - 10.50 - регистрация участников в день соревнований;
10.50 - 11.00 - распределение участников по стартовым карманам;
11.00 - 11.30 - открытие соревнований;
11.30 - старт на дистанции 0,5 км (дети дошкольного возраста, масс-старт для всех желающих);
11.45 - старт на дистанции 1 км (учащиеся начальных классов СОШ);
12.00 - старт на дистанции 2 км (учащиеся средних и старших классов СОШ);
12.20 - старт на дистанции 3 км (студенты);
12.50 - старт на дистанции 4 км (женщины 2005 г.р. и старше);
12.50 - старт на дистанции 6 км (мужчины 2005 г.р. и старше);
13.20 - старт на дистанции 2 км (ветераны мужчины, ветераны женщины);
13.40 - 14.10 - церемония награждения победителей и призёров;
14.10 - 14.30 - официальная церемония закрытия.
Возрастное ограничение 0+
«Кросс нации» в Улан-Удэ пробегут больше тысячи улан-удэнцев
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие традиционно состоится на Верхней Берёзовке
Коммунальщики наводят порядок в столице Бурятии
Специалисты прочистили 600 метров канализации
Селенга за сутки прибавилась сразу на 4 сантиметра
«Байкальская звезда» собрала школьников с разных районов республики
Временами будут дожди
Людмила Батудаева возглавляет хирургическое отделение Курумканской больницы
Голосование проходит на сайте МВД по Бурятии
Женщина не задекларировала перевозимые товары
Он посоветовал избавиться от всего старого и ненужного и поменьше жаловаться на жизнь
В УФССП пройдёт личный приём граждан
Контракт планируют заключить в сентябре
Отличился парашютист авиалесоохраны Александр Скосырский
Иск в суд подала прокуратура
У него осталось четверо детей