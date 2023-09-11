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В Бурятии стало больше мастеров спорта России

В Бурятии стало больше мастеров спорта России
Общество, 
Звания удостоились четверо борцов-сумоистов

В Бурятии на шесть мастеров спорта России стало больше. Соответствующий приказ о присвоении спортивного звания ряду спортсменов страны за №157 нг от 30.08.2023 подписал министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, среди тех, кто попал в списки есть представители республики. Звание «Мастер спорта России» получили:

Сумо
Тумэн Бодиев,
Сандан Гармаев,
Сангади Ульзетуев,
Зоригто Ухинов.

Самбо
Самба Цыремпилов

Стрельба из лука
Аяна Очирова
мастер спорта Бурятия спорт звание

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