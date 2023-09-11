В Бурятии стало больше мастеров спорта России

Звания удостоились четверо борцов-сумоистов



В Бурятии на шесть мастеров спорта России стало больше. Соответствующий приказ о присвоении спортивного звания ряду спортсменов страны за №157 нг от 30.08.2023 подписал министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, среди тех, кто попал в списки есть представители республики. Звание «Мастер спорта России» получили:



Сумо

Тумэн Бодиев,

Сандан Гармаев,

Сангади Ульзетуев,

Зоригто Ухинов.



Самбо

Самба Цыремпилов



Стрельба из лука

Аяна Очирова

