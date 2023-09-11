В районе Бурятии проведут первенство по ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования состоятся в это воскресенье



17 сентября в Бурятии пройдёт открытое первенство Заиграевского района по спортивному ориентированию. Соревнования станут XIV этапом кубка республики. Местом проведения первенства станет местность Известковый карьер в Заиграевском районе.



С 11:.30 до 12:20 состоится приём заявок и выдача номеров. В 12:20 начнётся открытие соревнований.



Старт в дисциплине «кросс-классика» будет дан в 13:00. В 16:00 запланировано награждение победителей и призёров, сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».



Возрастное ограничение: 0+.

