Соревнования состоятся в это воскресенье
17 сентября в Бурятии пройдёт открытое первенство Заиграевского района по спортивному ориентированию. Соревнования станут XIV этапом кубка республики. Местом проведения первенства станет местность Известковый карьер в Заиграевском районе.
С 11:.30 до 12:20 состоится приём заявок и выдача номеров. В 12:20 начнётся открытие соревнований.
Старт в дисциплине «кросс-классика» будет дан в 13:00. В 16:00 запланировано награждение победителей и призёров, сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».
Возрастное ограничение: 0+.
В районе Бурятии проведут первенство по ориентированию
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