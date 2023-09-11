Спортсмены завоевали три награды
В Анапе проходят XV всероссийские юношеские игры боевых искусств. С 7 по 10 в рамках игр состоялись соревнования по тайскому боксу (муайтай). Участниками стали 313 человек из 27 регионов страны.
По итогам турнира у сборной Бурятии три медали. Ребята являются воспитанниками спортивной школы №16 «Забайкалец», СК «Пересвет». Тренируются у Баира Цынгеева. Золотую медаль выиграла Сарана Ц. Серебряные награды у Александра В. и Ивана П.
- Иван П. в ринге провёл четыре боя и дошёл до финала, где уступил своему сопернику из республики Дагестан, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Тайбоксёры Бурятии выиграли медали всероссийских игр
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