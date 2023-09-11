В Улан-Удэ за неделю устранили 48 засоров

Специалисты прочистили 600 метров канализации



В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в столице Бурятии за последнюю неделю – с 4 по 10 сентября включительно. За семь дней сотрудники предприятия ликвидировали восемь повреждений.



Кроме того, специалисты устранили 48 засоров. Неделей ранее их было 59. В Улан-Удэ также промыли 8 участков канализации протяжённостью 599 метров.