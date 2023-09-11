Селенга за сутки прибавилась сразу на 4 сантиметра
Уровень рек в столице Бурятии опять повышается. По данным на 11 сентября, Селенга поднялась на 4 сантиметра – до 129, а Уда – на 3, до 179.
Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для них считается 330 и 400 см.
Уровень воды в Байкале не меняется уже два дня – он составляет 457,15 метра по тихоокеанской системе высот. Река Баргузин в одноимённом селе вышла на пойму на 44 сантиметра.
Реки в столице Бурятии опять начали подниматься
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