В Бурятии ожидается мокрый снег

Временами будут дожди



В Бурятии установится по-настоящему осенняя погода. В ближайшие дни по ночам ожидаются заморозки до -7 градусов, кое-где выпадет мокрый снег.



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 12 сентября, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по трассе БАМ местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром туманы. Ветер восточный ночью слабый, днём переменный 5-10 м/с. Температура ночью +1,+6, местами до -7, днём +15,+20, местами +8,+13.



В среду, 13 сентября, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Утром туманы. Днём местами кратковременные дожди. Ветер ночью восточный, днём с переходом на северо-западный 3-8, днём в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью +2,+7, местами до -1,-6, днём +15,+20, местами +9,+14.



В четверг, 14 сентября, местами кратковременные дожди, по юго-западу и северу с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +4,+9, местами до 0,-5, днём +13,+18, местами +8,+12.



