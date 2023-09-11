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В Бурятии ожидается мокрый снег

В Бурятии ожидается мокрый снег
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Временами будут дожди

В Бурятии установится по-настоящему осенняя погода. В ближайшие дни по ночам ожидаются заморозки до -7 градусов, кое-где выпадет мокрый снег.

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 12 сентября, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по трассе БАМ местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром туманы. Ветер восточный ночью слабый, днём переменный 5-10 м/с. Температура ночью +1,+6, местами до -7, днём +15,+20, местами +8,+13.

В среду, 13 сентября, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Утром туманы. Днём местами кратковременные дожди. Ветер ночью восточный, днём с переходом на северо-западный 3-8, днём в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью +2,+7, местами до -1,-6, днём +15,+20, местами +9,+14.

В четверг, 14 сентября, местами кратковременные дожди, по юго-западу и северу с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +4,+9, местами до 0,-5, днём +13,+18, местами +8,+12.

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