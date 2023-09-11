Помощь оказали 674 жителям города
В Улан-Удэ 10 сентября состоялась акция «Доступная среда на выборах». Социально значимое мероприятие во время выборов депутатов Народного Хурала Республики Бурятия седьмого созыва провели для обеспечения доступности участковых избирательных комиссий для пожилых и маломобильных граждан.
42 волонтёра из Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, технологического колледжа ВСГУТУ, Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта, Бурятского колледжа технологий и лесопользования, Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта, а также активисты РДДМ «Движение первых» Железнодорожного района города Улан-Удэ на 15 избирательных участках, расположенных на вторых этажах зданий, в две смены оказывали помощь в сопровождении пожилых и маломобильных граждан.
Всего в день голосования волонтёрская поддержка была оказана 674 жителям города Улан-Удэ. Об этом рассказали в управлении по делам молодёжи Улан-Удэ.
В Улан-Удэ провели акцию «Доступная среда на выборах»
Общество, Фото:
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