Хирург из Бурятии рассказала о самом сложном случае

Людмила Батудаева возглавляет хирургическое отделение Курумканской больницы



В минздраве Бурятии рассказали о хирурге Курумканской центральной районной больницы Людмилы Батудаевой. В районе она начала работать по программе «Земский доктор», а в итоге осталась здесь и сейчас трудится заведующей хирургического отделения.



Людмила Батудаева родилась в Курумкане. Отец работал преподавателем в школе, мама — медицинской сестрой-анестезисткой в больнице. Бабушка Александра Тарбаевна Батуева была врачом-бактериологом, тётя Санжидма Булгакова и дядя Дандар Цыренов возглавляли каждый в свое время Курумканскую больницу.



В детстве мама часто брала маленькую Люду на работу, где она находилась в окружении медицинских сестёр реанимации и хирургии.



После школы Людмила Григорьевна поступила в Читинскую государственную медицинскую академию, затем прошла интернатуру в республиканской клинической больнице имени Семашко.



В главной больнице республики в течение пяти лет училась и работала бок о бок с опытными хирургами, вела приём пациентов хирургического профиля в городской поликлинике №3, выезжала в районы, где требовался хирург. В тот период география выездной работы охватывала Окинский, Селенгинский, Северо-Байкальский районы. В ковидный период помимо работы дистанционно прошла обучающий курс «Охрана здоровья: основы законодательства и права».



В 2017 году Людмила Григорьевна стала участницей программы «Земский доктор». За годы работы в сельской глубинке она приобрела бесценный опыт выполнения операций по всем направлениям, соответствующих уровню районной больницы, включая сосудистую, абдоминальную и торакальную хирургию, нейрохирургию, а также травматологию. В сложных случаях, требующих медицинской помощи третьего уровня, районный хирург без труда санавиацию.



В хирургическом отделении, включающем оперблок и реанимацию, Людмила Григорьевна возглавляет коллектив из 23 человек. Это самое большое отделение в больнице.



Из сложных и незаурядных случаев Людмила Григорьевна привела один:



- К нам поступил нетрезвый мужчина с проникающим ранением брюшной полости, повреждением ободочной кишки на фоне осложнённого перитонита. Он 10 дней после случившегося не обращался за медицинской помощью. Из-за множественных абсцессов заново приходилось делать дренаж, в общей сложности пациент перенёс шесть операций. Через месяц мужчина выписался в удовлетворительном состоянии.



Главной сложностью в работе, по её словам, остается нехватка кадров, отсутствие второго хирурга. Сейчас администрация больницы ищет специалистов.

