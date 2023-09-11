В Улан-Удэ отметят всероссийский день бега

«Кросс нации» пробегут на Верхней Берёзовке



Проверить себя и пробежать комфортные дистанции одновременно со всей страной смогут жители Бурятии во всероссийский день бега «Кросс нации». В этом году он пройдёт 16 сентября в Улан-Удэ.



Участникам доступны шесть дистанций на выбор: 0,5 км, 1 км, 2 км, 3 км, 4 км, 6 км. Старт будет дан на Верхней Берёзовке, на остановке маршрута №37 «Турбаза Улан-Удэ».



Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, в забеге примет участие глава ведомства Иван Козырев.



Программа соревнований



8:30 - 10:50 - Регистрация участников в день соревнований

10:50 - 11:00 - Распределение участников по стартовым карманам

11:00 - 11:30 - Открытие соревнований

11:30 - Старт на дистанции 0,5 км (дети дошкольного возраста, масс-старт для всех желающих)

11:45 - Старт на дистанции 1 км (учащиеся начальных классов СОШ)

12:00 - Старт на дистанции 2 км (учащиеся средних и старших классов СОШ)

12:20 - Старт на дистанции 3 км (студенты)

12:50 - Старт на дистанции 4 км (женщины 2005 г.р. и старше)

12:50 - Старт на дистанции 6 км (мужчины 2005 г.р. и старше)

13:20 - Старт на дистанции 2 км (ветераны мужчины, ветераны женщины)

13:40 - 14:10 - Церемония награждения победителей и призёров

14:10 - 14:30 - Официальная церемония закрытия



Возрастное ограничение: 0+.

