«Кросс нации» пробегут на Верхней Берёзовке
Проверить себя и пробежать комфортные дистанции одновременно со всей страной смогут жители Бурятии во всероссийский день бега «Кросс нации». В этом году он пройдёт 16 сентября в Улан-Удэ.
Участникам доступны шесть дистанций на выбор: 0,5 км, 1 км, 2 км, 3 км, 4 км, 6 км. Старт будет дан на Верхней Берёзовке, на остановке маршрута №37 «Турбаза Улан-Удэ».
Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, в забеге примет участие глава ведомства Иван Козырев.
Программа соревнований
8:30 - 10:50 - Регистрация участников в день соревнований
10:50 - 11:00 - Распределение участников по стартовым карманам
11:00 - 11:30 - Открытие соревнований
11:30 - Старт на дистанции 0,5 км (дети дошкольного возраста, масс-старт для всех желающих)
11:45 - Старт на дистанции 1 км (учащиеся начальных классов СОШ)
12:00 - Старт на дистанции 2 км (учащиеся средних и старших классов СОШ)
12:20 - Старт на дистанции 3 км (студенты)
12:50 - Старт на дистанции 4 км (женщины 2005 г.р. и старше)
12:50 - Старт на дистанции 6 км (мужчины 2005 г.р. и старше)
13:20 - Старт на дистанции 2 км (ветераны мужчины, ветераны женщины)
13:40 - 14:10 - Церемония награждения победителей и призёров
14:10 - 14:30 - Официальная церемония закрытия
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ отметят всероссийский день бега
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он пройдёт с 21 по 22 сентября
Соревнования состоятся в это воскресенье
За награды поборются женские команды высшей лиги «Б»
«Кросс нации» пробегут на Верхней Берёзовке
Гастроли состоятся с 21 по 23 сентября
Среди участников – замминистра природы РФ
Они предпочитают два типа охоты
Он установлен в городе Лодейное Поле
Их поощрили за добросовестный труд
Звания удостоились четверо борцов-сумоистов
В селе региона создали креативное пространство для детей
Победителем стала ученица из Оренбурга
Павильон Бурятии основное внимание уделит туристической отрасли
Помощь оказали 674 жителям города
Спортсмены завоевали три награды