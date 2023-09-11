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В Улан-Удэ отметят всероссийский день бега

В Улан-Удэ отметят всероссийский день бега
Общество,  Фото:pixabay.com
«Кросс нации» пробегут на Верхней Берёзовке

Проверить себя и пробежать комфортные дистанции одновременно со всей страной смогут жители Бурятии во всероссийский день бега «Кросс нации». В этом году он пройдёт 16 сентября в Улан-Удэ.

Участникам доступны шесть дистанций на выбор: 0,5 км, 1 км, 2 км, 3 км, 4 км, 6 км. Старт будет дан на Верхней Берёзовке, на остановке маршрута №37 «Турбаза Улан-Удэ».

Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, в забеге примет участие глава ведомства Иван Козырев.

Программа соревнований

8:30 - 10:50 - Регистрация участников в день соревнований
10:50 - 11:00 - Распределение участников по стартовым карманам
11:00 - 11:30 - Открытие соревнований
11:30 - Старт на дистанции 0,5 км (дети дошкольного возраста, масс-старт для всех желающих)
11:45 - Старт на дистанции 1 км (учащиеся начальных классов СОШ)
12:00 - Старт на дистанции 2 км (учащиеся средних и старших классов СОШ)
12:20 - Старт на дистанции 3 км (студенты)
12:50 - Старт на дистанции 4 км (женщины 2005 г.р. и старше)
12:50 - Старт на дистанции 6 км (мужчины 2005 г.р. и старше)
13:20 - Старт на дистанции 2 км (ветераны мужчины, ветераны женщины)
13:40 - 14:10 - Церемония награждения победителей и призёров
14:10 - 14:30 - Официальная церемония закрытия

Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ спорт Бурятия кросс бег

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