В Бурятии наградили медработников

Их поощрили за добросовестный труд
8 сентября в Бурятии наградили медицинских работников за добросовестный труд и вклад в развитие системы здравоохранения Бурятии. Церемония прошла в связи с 10-летием образования регионального сосудистого центра.
Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РБ, благодарность министра здравоохранения РФ вручили:
1. Наумовой Юлии Петровне, заведующей отделением — врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения реанимации и интенсивной терапии №4 РКБ им. Н.А. Семашко;
2. Цынгеевой Инне Борисовне, заведующей отделением — врачу-неврологу неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко.
Почётной грамотой правительства Бурятии награждены:
1. Бухаев Жаргал Александрович, врач-невролог неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;
2. Страмбовская Наталья Николаевна, руководитель Регионального сосудистого центра — врач-невролог РКБ им. Н.А. Семашко;
3. Цыренжапова Лариса Родионовна, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии №4 РКБ им. Н.А. Семашко.
Благодарность от главы республики получили:
1. Филиппов Александр Владимирович, врач-невролог неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;
2. Доржиева Арюна Тумэновна, врач-невролог неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко.
Почётную грамоту министерства здравоохранения РБ получили:
1. Азовская Мария Александровна, буфетчица неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;
2. Базарова Елена Дашинимаевна, медицинская сестра-анестезист отделения реанимации и интенсивной терапии №4 РКБ им. Н.А. Семашко;
3. Банзаракцаева Баярма Очировна, младшая медицинская сестра по уходу за больными отделения реанимации и интенсивной терапии №4 РКБ им. Н.А. Семашко;
4. Ендонова Сэсэг Михайловна, заведующая хозяйством Регионального сосудистого центра для оказания медицинской помощи больным с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;
5. Козлов Евгений Александрович, медицинский психолог неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;
6. Красовская Лариса Дабаевна, медицинская сестра палатная неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;
7. Сагалуева Аюна Сергеевна, рентгенолаборант отделения компьютерной томографии РКБ им. Н.А. Семашко;
8. Хаптагаева Сахия Булатовна, медицинская сестра палатная неврологического отделения для больных с ОНМК ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко;
9. Цыденова Марина Бимбаевна, медицинская сестра палатная неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;
10. Белкина Вера Андреевна, врач-невролог неврологического отделения для оказания помощи больным с ОНМК РК БСМП им. В.В. Ангапова;
11. Абросимова Анастасия Дмитриевна, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии № 1 РК БСМП им. В.В. Ангапова;
12. Цыренов Арсалан Борисович, врач ультразвуковой диагностики неврологического отделения для оказания помощи больным с ОНМК РК БСМП им. В.В. Ангапова;
13. Эрдынеева Анна Михайловна, медицинская сестра-анестезистка палаты реанимации и интенсивной терапии Гусиноозёрской ЦРБ;
14. Горбунова Виктория Анатольевна, медицинская сестра палатная (постовая) отделения медицинской реабилитации Гусиноозёрской ЦРБ;
15. Чебунина Евгения Владимировна, медицинская сестра-анестезистка палаты реанимации и интенсивной терапии Гусиноозёрской ЦРБ.
Поощрены благодарственным письмом министра здравоохранения Бурятии:
1. Базарова Адиса Мункожаргаловна, специалист по социальной работе неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;
2. Гончиков Алдар Намсараевич, врач-невролог неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;
3. Жалсараева Саяна Баировна, врач по лечебной физкультуре отделения ранней медицинской реабилитации РКБ им. Н.А. Семашко;
4. Жимбуева Эржэна Сергеевна, медицинская сестра палатная неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;
5. Керницкая Татьяна Владимировна, врач по лечебной физкультуре отделения ранней медицинской реабилитации РКБ им. Н.А. Семашко;
6. Носырева Юлия Алексеевна, медицинская сестра палатная неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;
7. Парфёнова Татьяна Юрьевна, младшая медицинская сестра по уходу за больными неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;
8. Рюмина Валентина Михайловна, младшая медицинская сестра по уходу за больными неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;
9. Тармаева Марина Анатольевна, младшая медицинская сестра по уходу за больными неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;
10. Цыбикова Светлана Владимировна, младшая медицинская сестра по уходу за больными неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;
11. Цыренов Борис Цыдыпович, врач-невролог неврологического отделения для оказания помощи больным с ОНМК РК БСМП им. В.В. Ангапова;
12. Яковлева Людмила Арсентьевна, заведующая отделением ранней медицинской реабилитации — врач-физиотерапевт РК БСМП им. В.В. Ангапова;
13. Сергеев Олег Владимирович, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 1 — врач-анестезиолог-реаниматолог РК БСМП им. В.В. Ангапова;
14. Раднаев Дмитрий Сергеевич, заведующий нейрохирургическим отделением — врач-нейрохирург РК БСМП им. В.В. Ангапова;
15. Замбалаева Татьяна Сергеевна, врач клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории РК БСМП им. В.В. Ангапова;
16. Дондокова Наталья Жамсарановна, заведующая отделением лучевой диагностики-врач-рентгенолог РК БСМП им. В.В. Ангапова;
17. Аюшеева Анна Дашижаповна, рентгенлаборант неврологического отделения для больных с ОНМК Гусиноозёрской ЦРБ;
18. Карнаухова Любовь Александровна, младшая медицинская сестра по уходу за больными палаты реанимации и интенсивной терапии Гусиноозёрской ЦРБ;
19. Жаргалонова Нима-Цырен Гармажаповна, санитарка неврологического отделения для больных с ОНМК Гусиноозёрской ЦРБ;
20. Вампилова Виктория Митаповна, медицинская сестра палатная (постовая) неврологического отделения для больных с ОНМК Гусиноозёрской ЦРБ;
21. Лубсанов Бимба Цырен-Доржиевич, инструктор-методист по лечебной физкультуре отделения медицинской реабилитации Гусиноозёрской ЦРБ;
22. Рабжинов Жаргал Сергеевич, инструктор-методист по лечебной физкультуре отделения медицинской реабилитации Гусиноозёрской ЦРБ.
Объявлена благодарность министерства здравоохранения РБ Хамнагдаеву Вениамину Степановичу.
В Бурятии наградили медработников
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