В Бурятии наградили медработников

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

Их поощрили за добросовестный труд



8 сентября в Бурятии наградили медицинских работников за добросовестный труд и вклад в развитие системы здравоохранения Бурятии. Церемония прошла в связи с 10-летием образования регионального сосудистого центра.



Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РБ, благодарность министра здравоохранения РФ вручили:

1. Наумовой Юлии Петровне, заведующей отделением — врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения реанимации и интенсивной терапии №4 РКБ им. Н.А. Семашко;

2. Цынгеевой Инне Борисовне, заведующей отделением — врачу-неврологу неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко.



Почётной грамотой правительства Бурятии награждены:

1. Бухаев Жаргал Александрович, врач-невролог неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;

2. Страмбовская Наталья Николаевна, руководитель Регионального сосудистого центра — врач-невролог РКБ им. Н.А. Семашко;

3. Цыренжапова Лариса Родионовна, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии №4 РКБ им. Н.А. Семашко.



Благодарность от главы республики получили:

1. Филиппов Александр Владимирович, врач-невролог неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;

2. Доржиева Арюна Тумэновна, врач-невролог неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко.



Почётную грамоту министерства здравоохранения РБ получили:

1. Азовская Мария Александровна, буфетчица неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;

2. Базарова Елена Дашинимаевна, медицинская сестра-анестезист отделения реанимации и интенсивной терапии №4 РКБ им. Н.А. Семашко;

3. Банзаракцаева Баярма Очировна, младшая медицинская сестра по уходу за больными отделения реанимации и интенсивной терапии №4 РКБ им. Н.А. Семашко;

4. Ендонова Сэсэг Михайловна, заведующая хозяйством Регионального сосудистого центра для оказания медицинской помощи больным с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;

5. Козлов Евгений Александрович, медицинский психолог неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;

6. Красовская Лариса Дабаевна, медицинская сестра палатная неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;

7. Сагалуева Аюна Сергеевна, рентгенолаборант отделения компьютерной томографии РКБ им. Н.А. Семашко;

8. Хаптагаева Сахия Булатовна, медицинская сестра палатная неврологического отделения для больных с ОНМК ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко;

9. Цыденова Марина Бимбаевна, медицинская сестра палатная неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;

10. Белкина Вера Андреевна, врач-невролог неврологического отделения для оказания помощи больным с ОНМК РК БСМП им. В.В. Ангапова;

11. Абросимова Анастасия Дмитриевна, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии № 1 РК БСМП им. В.В. Ангапова;

12. Цыренов Арсалан Борисович, врач ультразвуковой диагностики неврологического отделения для оказания помощи больным с ОНМК РК БСМП им. В.В. Ангапова;

13. Эрдынеева Анна Михайловна, медицинская сестра-анестезистка палаты реанимации и интенсивной терапии Гусиноозёрской ЦРБ;

14. Горбунова Виктория Анатольевна, медицинская сестра палатная (постовая) отделения медицинской реабилитации Гусиноозёрской ЦРБ;

15. Чебунина Евгения Владимировна, медицинская сестра-анестезистка палаты реанимации и интенсивной терапии Гусиноозёрской ЦРБ.



Поощрены благодарственным письмом министра здравоохранения Бурятии:

1. Базарова Адиса Мункожаргаловна, специалист по социальной работе неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;

2. Гончиков Алдар Намсараевич, врач-невролог неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;

3. Жалсараева Саяна Баировна, врач по лечебной физкультуре отделения ранней медицинской реабилитации РКБ им. Н.А. Семашко;

4. Жимбуева Эржэна Сергеевна, медицинская сестра палатная неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;

5. Керницкая Татьяна Владимировна, врач по лечебной физкультуре отделения ранней медицинской реабилитации РКБ им. Н.А. Семашко;

6. Носырева Юлия Алексеевна, медицинская сестра палатная неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;

7. Парфёнова Татьяна Юрьевна, младшая медицинская сестра по уходу за больными неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;

8. Рюмина Валентина Михайловна, младшая медицинская сестра по уходу за больными неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;

9. Тармаева Марина Анатольевна, младшая медицинская сестра по уходу за больными неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;

10. Цыбикова Светлана Владимировна, младшая медицинская сестра по уходу за больными неврологического отделения для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;

11. Цыренов Борис Цыдыпович, врач-невролог неврологического отделения для оказания помощи больным с ОНМК РК БСМП им. В.В. Ангапова;

12. Яковлева Людмила Арсентьевна, заведующая отделением ранней медицинской реабилитации — врач-физиотерапевт РК БСМП им. В.В. Ангапова;

13. Сергеев Олег Владимирович, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 1 — врач-анестезиолог-реаниматолог РК БСМП им. В.В. Ангапова;

14. Раднаев Дмитрий Сергеевич, заведующий нейрохирургическим отделением — врач-нейрохирург РК БСМП им. В.В. Ангапова;

15. Замбалаева Татьяна Сергеевна, врач клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории РК БСМП им. В.В. Ангапова;

16. Дондокова Наталья Жамсарановна, заведующая отделением лучевой диагностики-врач-рентгенолог РК БСМП им. В.В. Ангапова;

17. Аюшеева Анна Дашижаповна, рентгенлаборант неврологического отделения для больных с ОНМК Гусиноозёрской ЦРБ;

18. Карнаухова Любовь Александровна, младшая медицинская сестра по уходу за больными палаты реанимации и интенсивной терапии Гусиноозёрской ЦРБ;

19. Жаргалонова Нима-Цырен Гармажаповна, санитарка неврологического отделения для больных с ОНМК Гусиноозёрской ЦРБ;

20. Вампилова Виктория Митаповна, медицинская сестра палатная (постовая) неврологического отделения для больных с ОНМК Гусиноозёрской ЦРБ;

21. Лубсанов Бимба Цырен-Доржиевич, инструктор-методист по лечебной физкультуре отделения медицинской реабилитации Гусиноозёрской ЦРБ;

22. Рабжинов Жаргал Сергеевич, инструктор-методист по лечебной физкультуре отделения медицинской реабилитации Гусиноозёрской ЦРБ.



Объявлена благодарность министерства здравоохранения РБ Хамнагдаеву Вениамину Степановичу.

