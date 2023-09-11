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В Бурятии росгвардейцы приняли участие в патриотическом слёте

В Бурятии росгвардейцы приняли участие в патриотическом слёте
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
«Байкальская звезда» собрала школьников с разных районов республики

В Кабанском районе Бурятии прошёл V республиканский военно-патриотический слёт «Байкальская звезда-2023». На этапе «Полоса спецназа» судейство осуществлял сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Кабанскому району капитан полиции Виталий Буянов.

В патриотическом слёте принимали участие ученики 9-11 классов в составе 9 команд из школ Кабанского, Баргузинского, Иволгинского, Тункинского районов и города Улан-Удэ.


Этап «Полоса спецназа» состоял из семи препятствий, которые команды должны были пройти за наименьшее количество времени. Участники преодолевали завалы и «болото», пробегали по бревну и перемещали тяжёлое «спецоборудование», а также стреляли из пневматического оружия и метали ножи.

- Именно такие мероприятия способствуют патриотическому воспитанию, формированию гражданственности, любви к родине, - отметил Виталий Буянов. – Это, в свою очередь, неотъемлемая часть подготовки молодого поколения к службе на благо своей страны.

Победителями стала команда «Патриот» Кабанской средней общеобразовательной школы, на втором месте ещё одна команда этой же школы «Барс». Третье место заняли участники из команды «Русичи» Посольской СОШ.
Росгвардия школьники патриотическое воспитание

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