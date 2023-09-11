Женщина не задекларировала перевозимые товары
Гражданка Монголии собиралась перевезти через таможенную границу в Бурятию четыре мобильных телефона марки IPhone разных моделей, а также четыре стилуса Apple pencil (электронное перо). Общая таможенная стоимость эти товаров составила 306 621 рубль.
При этом пассажирскую таможенную декларацию иностранка не подавала. А при устном опросе заявила об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.
- Однако,решением Совета Евразийской экономической комиссии установлены стоимостные нормы ввоза, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся в сопровождаемом багаже, видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем порядке, на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, не превышающие эквивалентную сумму 1000 евро, - пояснили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.
Поэтому гражданка Монголии была обязана задекларировать перевозимые гаджеты.
В действиях туристки усмотрели административное правонарушение по ч. 1 ст. 16.2 КоАП. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере одного второго размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения (что соответствует минимальному размеру) - 153 310 рублей. Саму технику Apple конфисковать не стали.
В Бурятии оштрафовали гражданку Монголии за провоз техники Apple
Общество, Фото:
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