В Бурятии назвали лучшие гастрономические бренды

Общество, Фото: пресс-служба минсельхозпрода РБ

Победил рыбный пирог Кабанского района



В Бурятии выбрали лучший гастрономический бренд. Им стал «Посольский рыбный пирог» Кабанского района. Второе место у «Боргойской баранины» из Джидинского района. Третье место – «Кумыс Цэгээ» Селенгинского района. Четвёртое место – «Дары Закамны» Закаменского района. Пятое место – «Чикойская черёмуха» Кяхтинского района.



В этом году в конкурсе «Бренды Бурятии» приняло участие 28 брендов, 10 из которых вышли в финал в ходе интернет-голосования. За любимые продукты было отдано свыше 40 000 голосов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ.



Результаты были объявлены в рамках прошедшего фермерского фестиваля «Своё» в Улан-Удэ.

