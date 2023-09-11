Победил рыбный пирог Кабанского района
В Бурятии выбрали лучший гастрономический бренд. Им стал «Посольский рыбный пирог» Кабанского района. Второе место у «Боргойской баранины» из Джидинского района. Третье место – «Кумыс Цэгээ» Селенгинского района. Четвёртое место – «Дары Закамны» Закаменского района. Пятое место – «Чикойская черёмуха» Кяхтинского района.
В этом году в конкурсе «Бренды Бурятии» приняло участие 28 брендов, 10 из которых вышли в финал в ходе интернет-голосования. За любимые продукты было отдано свыше 40 000 голосов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ.
Результаты были объявлены в рамках прошедшего фермерского фестиваля «Своё» в Улан-Удэ.
В Бурятии назвали лучшие гастрономические бренды
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В этом году планируется заготовить кормов немного больше, чем год назад
Они попросят духов о благополучной зиме
Пёс сам запрыгнул в машину к волонтёрам
Ещё один представитель республики завоевал бронзу
В ГИБДД заявили, что это небезопасно для учеников
Родители ребятишек заявили, что их оставили без новой площадки
Мероприятие традиционно состоится на Верхней Берёзовке
Коммунальщики наводят порядок в столице Бурятии
Специалисты прочистили 600 метров канализации
Селенга за сутки прибавилась сразу на 4 сантиметра
«Байкальская звезда» собрала школьников с разных районов республики
Временами будут дожди
Людмила Батудаева возглавляет хирургическое отделение Курумканской больницы
Голосование проходит на сайте МВД по Бурятии
Женщина не задекларировала перевозимые товары