Бурятия приняла первую всероссийскую олимпиаду по Байкаловедению

Общество, Фото: пресс-служба минприроды РБ

Победителем стала ученица из Оренбурга



В местности Загза Кабанского района Бурятии, в детском оздоровительном лагере «Байкальские волны» с 6 по 8 сентября состоялась первая всероссийская олимпиада по Байкаловедению. Традиционное республиканское мероприятие в этом году стало всероссийским. В олимпиаде приняли участие 235 человек из 8 регионов России: Оренбургской, Новосибирской, Иркутской, Амурской областей, Республики Саха (Якутия), Красноярского, Забайкальского краёв, а также Бурятия. Кроме олимпиадных заданий для участников подготовили различные мастер-классы, викторины, познавательные и подвижные игры на сплочение.



- В этом году олимпиада по Байкаловедению включена во всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленных на развитие экологического образования детей и молодёжи в образовательных организациях, всероссийских и межрегиональных общественных экологических организациях и объединениях, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии РБ.



По информации ресурсного эколого-биологического центра республики, абсолютным победителем олимпиады, выигравшим путёвку на озеро Байкал для семьи из 4 человек, стала ученица 8 класса из Оренбурга Айнура И. Первые места в трёх возрастных номинациях заняли Вячеслав Б. (Забайкальский край), Анастасия Б. (п. Танхой, Бурятия) и Виктория Я. (Оренбургская область).



Призёры олимпиады в номинации «5-6 классы»: Эвелина М. (Кабанский район, Бурятия), Елизавета Г. (Кабанский район, Бурятия); «7-8 классы»: Фёдор Д. (Амурская область), Ангелина К. (Оренбургская область); «10-11 классы»: Алексей С. (Кабанский район, Бурятия), Сергей Е. (Тункинский район, Бурятия).





