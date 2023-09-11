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В Бурятии волонтёры очистят 10 км берега Байкала

В Бурятии волонтёры очистят 10 км берега Байкала
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Среди участников – замминистра природы РФ

Всероссийскую волонтёрскую акцию «Вода России» проведут в Бурятии. Мероприятие по очистке берега пройдёт 16 сентября в районе села Турка. Участие бесплатное, а весь инвентарь выдадут на месте, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов РБ.

Вместе с волонтёрами на уборку выйдут заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Павел Барышев, представители правительства Бурятии, амбассадоры акции: актриса и телеведущая Юлия Михалкова, призёр Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух, актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, директор центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России и лидер акции Илья Разбаш, руководитель научного отдела центра океанографии и морской биологии «Москвариум», главный ветеринарный врач, волонтёр экофестиваля «Горизонт» Ирина Суворова и экологические сообщества региона.

Миссия акции – собрать мусор с 10 километров берега озера и показать масштабность и состав мусорного следа человека в уникальной экосистеме Байкала, а также обратить внимание на проблему перепотребления. На мероприятии министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева проведёт экологическую лекцию о флоре и фауне Байкала, его проблемах и значимости в водном балансе пресной воды всего мира. О проблеме биологического и антропогенного загрязнения Байкала расскажут эксперты: ветеринарный врач Ирина Суворова и ведущий ихтиолог Сергей Синельников.

Актриса Юлия Михалкова планирует не только принять участие в акции, но и записать новый выпуск своего влога, в котором расскажет о ситуации «на берегу».

Всех, кто решит присоединиться к мероприятию традиционно ждут полевая кухня, экологические мастер-классы, лекции, концерт и отличное настроение.

Как принять участие:

1. Зарегистрироваться на сайте «Воды России» или экофестиваля «Горизонт».
2. Приехать 16 сентября в село Турка, Республика Бурятия, Прибайкальский район (координаты точки проведения: 52.939793, 108.217221).
3. Сбор участников с 10:30 до 11:00, начало уборки в 11:20.

Возрастное ограничение: 0+.
акция экология Бурятия Байкал уборка мусора

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