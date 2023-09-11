Продукцию вернули в соседнюю страну
В МАПП «Кяхта» госинспекторами управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии во время досмотра автомобиля выявлено нарушение законодательства в области ветеринарии. Граждане Монголии пыталась ввезти 12 кг варёного мяса.
- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением, - сообщили в управлении.
В отношении двух граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и возвращена обратно в Монголию.
Гражданам Монголии не разрешили ввезти в Бурятию варёное мясо
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