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Гражданам Монголии не разрешили ввезти в Бурятию варёное мясо

Гражданам Монголии не разрешили ввезти в Бурятию варёное мясо
Общество,  Фото:Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Продукцию вернули в соседнюю страну

В МАПП «Кяхта» госинспекторами управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии во время досмотра автомобиля выявлено нарушение законодательства в области ветеринарии. Граждане Монголии пыталась ввезти 12 кг варёного мяса.

- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением, - сообщили в управлении.

В отношении двух граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и возвращена обратно в Монголию.
Россельхознадзор Монголия

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