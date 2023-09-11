Гражданам Монголии не разрешили ввезти в Бурятию варёное мясо

Общество, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Продукцию вернули в соседнюю страну



В МАПП «Кяхта» госинспекторами управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии во время досмотра автомобиля выявлено нарушение законодательства в области ветеринарии. Граждане Монголии пыталась ввезти 12 кг варёного мяса.



- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением, - сообщили в управлении.



В отношении двух граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и возвращена обратно в Монголию.

