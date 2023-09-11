Горячую воду там отключили на двое суток
Железнодорожный и Советский районы Улан-Удэ, жители которых несколько месяцев – с мая по сентябрь – провели без горячей воды, опять лишатся её на двое суток – с 8:00 11 сентября до 8 часов утра 13-го. Об этом сообщили в городской администрации.
Речь о домах, находящихся в зоне тепломагистралей № 1, 2, 3 и 4. Причина тому – гидравлические испытания тепловых сетей.
Новый отопительный сезон в столице Бурятии стартует 14 сентября. Предыдущий завершился сразу после майских праздников – к тому моменту среднесуточная температура воздуха за окном пять дней подряд превышала 8 градусов. Вместе с теплом из квартир исчезло и горячее водоснабжение. Сотрудники ТГК-14 приступили к опрессовке – сети проверяли на плотность и прочность.
Потом воду отключали ещё дважды – в начале июня и в середине июля. А в 246 многоквартирных домах в Советском и Железнодорожном районах её не было всё лето из-за масштабной реконструкции третьей тепломагистрали. Вернуть благо цивилизации сначала планировали 20 июля. Потом сроки сдвинули на 20 августа, затем – на 6 сентября и после – обещали подключить ГВС с 6-го. Оно начало появляться в квартирах на прошлой неделе.
Два многострадальных района Улан-Удэ опять остались без горячей воды
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