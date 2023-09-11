На эти цели выделено 37 млн рублей
В селе Надеино Тарбагатайского района Бурятии приступили ко второму этапу ремонта центральной улицы, сообщили в республиканском министерстве транспорта.
Одну часть улицы Ленина, протяжённостью 1,8 км, дорожники уже отремонтировали - устроили водопропускные трубы, лотки, уложили новый асфальт. На второй части улицы, протяжённостью 1,7 км, которая была выполнена в грунтовом покрытии, ведутся земляные работы. После устройства основания дороги подрядная организация планирует приступить к укладке асфальтобетона. На ремонт улицы, который идёт благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», выделено 37 млн рублей.
На втором участке в настоящее время подрядчик заканчивает работу по устройству основания дороги, завозит щебень. Для увеличения пропускной способности проведено двустороннее расширение дороги. В ремонте задействованы дорожная фреза, бульдозер, самосвалы, экскаваторы, грейдер, дорожные катки и асфальтоукладчик.
- Дорога — это «лицо» села и какими бы красивыми и ухоженными не выглядели усадьбы, при разбитой дороге с ухабами и лужами, село будет выглядеть блекло и немыто. А нам по новой дороге будет приятно и проехать, и просто прогуляться. Мы все рады и водители, и пешеходы, - говорят местные жители.
- Этот участок дороги очень важен с учётом движения маршрутного автобуса, работы фельдшерско-акушерского пункта в селе Куйтун и развития сельхозпредприятий на территории Куйтунского поселения, – рассказал и.о. первого заместителя главы района Николай Коновалов.
В рамках ремонта на улице Ленина произведут отсыпку, уплотнение и выравнивание земполотна, укрепят грунт и обочины, отремонтируют водопропускные трубы и лотки, уложат новое асфальтобетонное покрытие. Также обустроят остановки, установят дорожные знаки и нанесут разметку. Общая протяжённость ремонтируемой дороги– 3,5 км. Завершение работ намечено на конец сентября 2023 года.
В Бурятии продолжается ремонт дороги на центральной улице в Надеино
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