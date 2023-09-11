На СВО погиб 37-летний мобилизованный из Бурятии

У него осталось четверо детей



В воскресенье, 10 сентября, в Бурятии проводили в последний путь 37-летнего рядового Николая Акулова, который погиб 29 августа на специальной военной операции. Прощание с ним прошло в Кяхте. Траурная церемония состоялась у мемориала защитникам Отечества, павшим в годы Великой Отечественной войны, рассказали в группе «Кяхта-инфо.24/7».



Николай Иванович родился в тарбагатайском селе Пестерёво 20 декабря 1985 года. Учился он в Кяхтинской СОШ №1. Будучи школьником, интересовался сельскохозяйственной техникой и грузовыми автомобилями



В 2003-м ушёл в армию. Служил в пограничных войсках. За успехи в боевой подготовке его наградили несколькими грамотами и благодарностями от командования части и администрации Хасанского района Приморского края.



После армии наш земляк занимался разведением мелкого рогатого скота, заготовкой и переработкой леса, разводил овец и выращивал картофель.



В сентябре 2022-го отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. У Акулова остались родители, супруга, четверо детей, брат и две сестры.