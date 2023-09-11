Зоозащитники из Бурятии рассказали о состоянии пса, едва не погибшего в гудроне

Животное приходит в себя уже несколько месяцев
Мужчина, обнаруживший несчастного пса, в это время был на работе, но, тем не менее, помогал как мог – оттащил с опасного участка, разлепил лапы, прочистил рот и глаза. Умирающее животное увезли в ветеринарную клинику, где сразу взялись за его спасение.
- Десятки пар перчаток, ножницы, станки, машинки – всё загублено в процессе избавления собаки от чёрной жижи. Отмывать лапы, уши и мордочку решили, когда окажут первую помощь после стрижки тела, ведь гудрон имеет отравляющее действие, интоксикация возрастает и нужно как можно скорее привести в порядок функции организма, – писали тогда зоозащитники.
Спустя сутки все необходимые манипуляции так и не завершили. Чтобы очистить шерсть, пришлось закупить 20 литров масла и задействовать всех работников ветклиники и врачей.
Позже волонтёры поделились радостными новостями: пёс начал есть самостоятельно и охотно пил воду. А накануне они рассказали, в каком состоянии сейчас находится Тёма – именно такую кличку ему дали.
- Трое суток его отмывали от чёрной жижи. Поломали машинки, ножницы, потратили литры масла. Сейчас Тёма у нас в приюте, – отметили в организации. – Понемногу приходит в себя после этого страшного плена и стресса. Шёрстка отрастает. Наши работники нашли с ним контакт, а то он был очень зашуганным и трясся от любого внимания от человека.
Пёс оказался рыжим. «В самом расцвете сил, скромный, тихий, аккуратный», – добавили зоозащитники.