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Зоозащитники из Бурятии рассказали о состоянии пса, едва не погибшего в гудроне

Зоозащитники из Бурятии рассказали о состоянии пса, едва не погибшего в гудроне
Общество,  Фото:фонд «Право на жизнь 03»
Животное приходит в себя уже несколько месяцев

Эта страшная история произошла в Бурятии ещё три месяца назад, в июне. В местный фонд помощи животным «Право на жизнь» обратился житель республики, который нашёл попавшую в гудрон собаку.

Мужчина, обнаруживший несчастного пса, в это время был на работе, но, тем не менее, помогал как мог – оттащил с опасного участка, разлепил лапы, прочистил рот и глаза. Умирающее животное увезли в ветеринарную клинику, где сразу взялись за его спасение.

- Десятки пар перчаток, ножницы, станки, машинки – всё загублено в процессе избавления собаки от чёрной жижи. Отмывать лапы, уши и мордочку решили, когда окажут первую помощь после стрижки тела, ведь гудрон имеет отравляющее действие, интоксикация возрастает и нужно как можно скорее привести в порядок функции организма, – писали тогда зоозащитники.

Спустя сутки все необходимые манипуляции так и не завершили. Чтобы очистить шерсть, пришлось закупить 20 литров масла и задействовать всех работников ветклиники и врачей.

Позже волонтёры поделились радостными новостями: пёс начал есть самостоятельно и охотно пил воду. А накануне они рассказали, в каком состоянии сейчас находится Тёма – именно такую кличку ему дали.

- Трое суток его отмывали от чёрной жижи. Поломали машинки, ножницы, потратили литры масла. Сейчас Тёма у нас в приюте, – отметили в организации. – Понемногу приходит в себя после этого страшного плена и стресса. Шёрстка отрастает. Наши работники нашли с ним контакт, а то он был очень зашуганным и трясся от любого внимания от человека.

Пёс оказался рыжим. «В самом расцвете сил, скромный, тихий, аккуратный», – добавили зоозащитники.
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