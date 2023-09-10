Лидером оказался Еравнинский район
В Бурятии 10 сентября в 20:00 завершились выборы в Народный Хурал. По предварительным данным республиканской избирательной комиссии, в голосованиях приняло участие 244 468 избирателей, что составило 34,73%.
- Лидерами по явке среди округов стали: округ №29 – Еравнинский район – 59,15%, Закаменский район, округ №2 – 55,44%, и также округ №27 – смежный из Хоринского, Кижингинского и частично Заиграевского районов – 53,62%. Эти данные ещё будут уточняться, - сообщил председатель Избиркома республики Александр Акчурин.
Сейчас участковые комиссии работают по подсчёту голосов. Александр Акчурин напомнил, что в ряде районов в этот же день одновременно прошли выборы в муниципальные органы власти, что создаёт большую нагрузку.
- Будем ждать результатов, не будем торопить по процедуре, чтобы всё прошло легитимно и не вызывало сомнений в законности, - подытожил глава бурятского Избиркома.
В Бурятии на выборах в Народный Хурал проголосовали 34 % избирателей
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