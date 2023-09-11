В Улан-Удэ +14,+16
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Утром местами туман.
Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 14 м/с. Температура днём +13,+18, местами +7,+12.
В Улан-Удэ без осадков, утром возможен туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём +14,+16.
В Бурятии сегодня осадков не ожидается
Общество, Фото:
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