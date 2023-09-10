Явка остаётся невысокой
Стали известны данные по явке на выборах нового созыва Народного Хурала Бурятии по данным на 15 часов. К «экватору» выборного дня избирательные участки посетили 22% избирателей.
Самым активным остаётся Закаменский район, где проголосовали 44% избирателей. В Еравнинском районе свои голоса отдали 37%, а в Хоринском – 35% избирателей.
Сегодня, 10 сентября республика выбирает депутатов Народного Хурала седьмого созыва.
Также всенародным голосованием будут избраны главы Кяхтинского и Бичурского районов. Помимо этого, выборы глав состоятся в 49 сёлах. В девяти районах – Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Иволгинском, Кяхтинском, Прибайкальском, Тункинском и Хоринском – жители выбирают новый состав райсоветов депутатов. Ещё в 239 сёлах изберут сельские советы депутатов.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее в республике были зафиксированы вбросы фейковой информации о подвозе избирателей и их спаиванию. Эту информацию официально опровергли.
Избирательные участки будут работать до 20:00.
За полдня на выборах в Бурятии проголосовали 22% избирателей
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