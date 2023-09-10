В Бурятии опровергли информацию о подвозе избирателей и их спаивании

Общественные наблюдатели сообщили о зафиксированных фейках
В Единый день голосования на электронную систему «Независимый общественный мониторинг» в Бурятии поступило порядка 90 сообщений. Среди них было заявление о подвозе избирателей, однако в центре общественного наблюдения за выборами сообщили, что это фейк.
- Поступил сигнал, что осуществлялся подвоз избирателей. Мы связались с нашим наблюдателем, который нам тут же в режиме реального времени отправил фотографии. И они показали, что на участке всё спокойно, все хорошо, подвоза нет, - прокомментировала член Общественной палаты Бурятии, сотрудник центра общественного наблюдения Дарья Дружинина.
Кроме того, общественные наблюдатели заявили, что ложную информацию распространяют некоторые недобросовестные каналы и паблики. К примеру, в одном из таких пабликов сообщается, что на участках №№ 52 и 12 наблюдается увеличение количества пьяных избирателей. А также, что идёт массовое спаивание и всё записано на видеокамеры. И даже якобы возбуждено уголовное делопроизводство на одного из кандидатов.
- Как руководитель центра общественного наблюдения Общественной палаты заявляю, что этой фейк. Никаких сообщений о подобных инцидентах нам не поступало, - заявила председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.
При этом зафиксированы и реальные сообщения о нарушениях:
- Рядом с избирательным участком был вывешен агитационный плакат за определённую партию, за определенное лицо. Это нарушение было моментально отработано, в том числе благодаря председателю комиссии и нашим наблюдателям, - отметила Дарья Дружинина.
10 сентября республика выбирает депутатов Народного Хурала седьмого созыва.
Также всенародным голосованием будут избраны главы Кяхтинского и Бичурского районов. Помимо этого, выборы глав состоятся в 49 сёлах. В девяти районах – Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Иволгинском, Кяхтинском, Прибайкальском, Тункинском и Хоринском – жители выбирают новый состав райсоветов депутатов. Ещё в 239 сёлах изберут сельские советы депутатов.
В Бурятии опровергли информацию о подвозе избирателей и их спаивании
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Явка остаётся невысокой
Общественные наблюдатели сообщили о зафиксированных фейках
Теперь проезд в населённый пункт туда затруднён
Нарушений на выборах пока не зарегистрировано
Общественники заявили об отсутствии серьёзных эксцессов на выборах
Активнее всего голосуют отдалённые районы
В Кяхтинском районе сегодня выбирают главу
Столько звонков приняли за первый час работы
Жалоба поступила общественным наблюдателям
В республике похолодает до +6 градусов
Батареи в Северобайкальске, возможно, потеплеют уже 11 сентября
Он объяснил, в чём кроется опасность таких источников
Сельчане массово жалуются на последствия обильных осадков
На них пожаловались местные жители
Использовать оскорбительные слова и брань при этом запрещается