В Бурятии опровергли информацию о подвозе избирателей и их спаивании

Общественные наблюдатели сообщили о зафиксированных фейках



В Единый день голосования на электронную систему «Независимый общественный мониторинг» в Бурятии поступило порядка 90 сообщений. Среди них было заявление о подвозе избирателей, однако в центре общественного наблюдения за выборами сообщили, что это фейк.



- Поступил сигнал, что осуществлялся подвоз избирателей. Мы связались с нашим наблюдателем, который нам тут же в режиме реального времени отправил фотографии. И они показали, что на участке всё спокойно, все хорошо, подвоза нет, - прокомментировала член Общественной палаты Бурятии, сотрудник центра общественного наблюдения Дарья Дружинина.



Кроме того, общественные наблюдатели заявили, что ложную информацию распространяют некоторые недобросовестные каналы и паблики. К примеру, в одном из таких пабликов сообщается, что на участках №№ 52 и 12 наблюдается увеличение количества пьяных избирателей. А также, что идёт массовое спаивание и всё записано на видеокамеры. И даже якобы возбуждено уголовное делопроизводство на одного из кандидатов.



- Как руководитель центра общественного наблюдения Общественной палаты заявляю, что этой фейк. Никаких сообщений о подобных инцидентах нам не поступало, - заявила председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.



При этом зафиксированы и реальные сообщения о нарушениях:



- Рядом с избирательным участком был вывешен агитационный плакат за определённую партию, за определенное лицо. Это нарушение было моментально отработано, в том числе благодаря председателю комиссии и нашим наблюдателям, - отметила Дарья Дружинина.



10 сентября республика выбирает депутатов Народного Хурала седьмого созыва.



Также всенародным голосованием будут избраны главы Кяхтинского и Бичурского районов. Помимо этого, выборы глав состоятся в 49 сёлах. В девяти районах – Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Иволгинском, Кяхтинском, Прибайкальском, Тункинском и Хоринском – жители выбирают новый состав райсоветов депутатов. Ещё в 239 сёлах изберут сельские советы депутатов.

