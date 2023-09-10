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За четыре часа на выборах проголосовали 13% избирателей Бурятии

За четыре часа на выборах проголосовали 13% избирателей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушений на выборах пока не зарегистрировано 

По данным на 12 часов дня, явка на выборах в Бурятии составляет 13,22%.

Лидером по явке среди районов остаётся Закаменский, где за четыре часа проголосовали 32,42% избирателей. На втором месте – Еравнинский, там избирательные участки посетили 27,02%. Замыкают тройку лидеров Тункинский и Окинский районы с явкой 23,77%.

Пока цифры примерно такие же, как и пять лет назад, на прошлых выборах в Народный Хурал. Тогда итоговая явка оказалась невысокой и составила чуть более 37%. Судя по всему, примерно такой же показатель ожидается и сегодня.

Сегодня республика выбирает депутатов Народного Хурала седьмого созыва. Новый состав парламента, состоящий из 66 человек, будет избран сроком на пять лет.

Также всенародным голосованием будут избраны главы Кяхтинского и Бичурского районов. Помимо этого, выборы глав состоятся в 49 сёлах.

В девяти районах – Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Иволгинском, Кяхтинском, Прибайкальском, Тункинском и Хоринском – жители выбирают новый состав райсоветов депутатов. Ещё в 239 сёлах изберут сельские советы депутатов.

По данным на 12:00, нарушений зафиксировано не было, выборы проходят в штатном режиме.

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