Нарушений на выборах пока не зарегистрировано
По данным на 12 часов дня, явка на выборах в Бурятии составляет 13,22%.
Лидером по явке среди районов остаётся Закаменский, где за четыре часа проголосовали 32,42% избирателей. На втором месте – Еравнинский, там избирательные участки посетили 27,02%. Замыкают тройку лидеров Тункинский и Окинский районы с явкой 23,77%.
Пока цифры примерно такие же, как и пять лет назад, на прошлых выборах в Народный Хурал. Тогда итоговая явка оказалась невысокой и составила чуть более 37%. Судя по всему, примерно такой же показатель ожидается и сегодня.
Сегодня республика выбирает депутатов Народного Хурала седьмого созыва. Новый состав парламента, состоящий из 66 человек, будет избран сроком на пять лет.
Также всенародным голосованием будут избраны главы Кяхтинского и Бичурского районов. Помимо этого, выборы глав состоятся в 49 сёлах.
В девяти районах – Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Иволгинском, Кяхтинском, Прибайкальском, Тункинском и Хоринском – жители выбирают новый состав райсоветов депутатов. Ещё в 239 сёлах изберут сельские советы депутатов.
По данным на 12:00, нарушений зафиксировано не было, выборы проходят в штатном режиме.
За четыре часа на выборах проголосовали 13% избирателей Бурятии
Общество, Фото:
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