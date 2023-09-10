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В Бурятии паспорта некоторых избирателей проверяют через «Госуслуги»

В Бурятии паспорта некоторых избирателей проверяют через «Госуслуги»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общественники заявили об отсутствии серьёзных эксцессов на выборах

Члены Общественной палаты Бурятии, выступающие наблюдателями на выборах 10 сентября, сообщают, что серьёзных эксцессов на данный момент не отмечено. С незначительными недоразумениями удалось отработать быстро, совместно с Избиркомом, заявили общественники.

Так, председатель Общественной палыт Татьяна Думнова сообщила, что на одном из избирательных участков наблюдателям пытались не разрешить вести фото и видеофиксацию, но с этим вопросом немедленно разобрались.

Зампредседателя Общественной палаты Светлана Хабаркова сообщила, что на другом участке, где она выступала наблюдателем, один гражданин был недоволен, что его паспорт проверяли через портал «Госуслуги».

- Потому что он снялся со своего участка по месту жительства и прикрепился сюда, по месту работы. В «Госуслугах» есть такая форма проверки, не голосовал ли на другом участке. Будет много людей, которые снялись, мы через «Госуслуги» проверяем, не отдал ли он голос на своём основном участке, - прокомментировала Светлана Хабаркова.

Она отметила, что такая процедура «также играет в пользу легитимности проходящих выборов, предотвращая подтасовки через повторное голосование».

Ещё один член Общественной палыт Денис Леонов также отметил, что выборы проходят в штатном режиме, на видеоконференции с участками в отдалённых районах тоже не сообщалось о каких-то инцидентах.

Как сообщал «Байкал-Dailу», за первые два часа явка на выборах составила 6%
выборы

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