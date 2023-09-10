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Бурятский омбудсмен проголосовала в Кяхте

Бурятский омбудсмен проголосовала в Кяхте
Общество, 
В Кяхтинском районе сегодня выбирают главу

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова проголосовала на своём участке в Кяхте.

- Сделала свой выбор за будущее Кяхтинского района. Город Кяхта, УИК №439, - написала омбудсмен.

Отметим, в Кяхтинском районе в Единый день голосования проходят также выборы главы района.

Сегодня жители Бурятии выбирают новый созыв депутатов Народного Хурала. В республике работают 810 постоянных избирательных участков и 22 временных. Общее количество избирателей – более 700 тысяч.
уполномоченный по правам человека

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