Бурятский омбудсмен проголосовала в Кяхте

В Кяхтинском районе сегодня выбирают главу



Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова проголосовала на своём участке в Кяхте.



- Сделала свой выбор за будущее Кяхтинского района. Город Кяхта, УИК №439, - написала омбудсмен.



Отметим, в Кяхтинском районе в Единый день голосования проходят также выборы главы района.



Сегодня жители Бурятии выбирают новый созыв депутатов Народного Хурала. В республике работают 810 постоянных избирательных участков и 22 временных. Общее количество избирателей – более 700 тысяч.

