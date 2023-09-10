В Кяхтинском районе сегодня выбирают главу
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова проголосовала на своём участке в Кяхте.
- Сделала свой выбор за будущее Кяхтинского района. Город Кяхта, УИК №439, - написала омбудсмен.
Отметим, в Кяхтинском районе в Единый день голосования проходят также выборы главы района.
Сегодня жители Бурятии выбирают новый созыв депутатов Народного Хурала. В республике работают 810 постоянных избирательных участков и 22 временных. Общее количество избирателей – более 700 тысяч.
Бурятский омбудсмен проголосовала в Кяхте
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