Столько звонков приняли за первый час работы
В Бурятии на горячую линию центра общественного наблюдения за выборами с 8 до 9 часов утра поступило четыре звонка.
В основном граждан интересовало месторасположение участковых избирательных комиссий. Также общественные наблюдатели с двух участков сообщили о сбоях в работе КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней). На все обращения были даны ответы.
Горячая линия общественных наблюдателей работает по номеру 8-3012-37-94-55. На неё позвонить не только общественные наблюдатели, но и все желающие.
Сегодня, в Единый день голосования, жители Бурятии выбирают новый созыв депутатов Народного Хурала. В районах также проходят муниципальные выборы различного уровня.
В республике работают 810 постоянных избирательных участков и 22 временных. Общее количество избирателей – более 700 тысяч.
В Бурятии общественным наблюдателям за выборами поступило четыре звонка
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