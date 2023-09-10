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В Бурятии общественным наблюдателям за выборами поступило четыре звонка

В Бурятии общественным наблюдателям за выборами поступило четыре звонка
Общество, 
Столько звонков приняли за первый час работы

В Бурятии на горячую линию центра общественного наблюдения за выборами с 8 до 9 часов утра поступило четыре звонка.

В основном граждан интересовало месторасположение участковых избирательных комиссий. Также общественные наблюдатели с двух участков сообщили о сбоях в работе КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней). На все обращения были даны ответы.

Горячая линия общественных наблюдателей работает по номеру 8-3012-37-94-55. На неё позвонить не только общественные наблюдатели, но и все желающие.

Сегодня, в Единый день голосования, жители Бурятии выбирают новый созыв депутатов Народного Хурала. В районах также проходят муниципальные выборы различного уровня.

В республике работают 810 постоянных избирательных участков и 22 временных. Общее количество избирателей – более 700 тысяч.
выборы

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