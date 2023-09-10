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В Бурятии наблюдателю незаконно запрещали снимать видео на избирательном участке

В Бурятии наблюдателю незаконно запрещали снимать видео на избирательном участке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жалоба поступила общественным наблюдателям

В Бурятии ещё до начала открытия избирательных участков зафиксировали инцидент. В центр общественного наблюдения за выборами, который развернула Общественная палата, поступил звонок от наблюдателя. Он сообщил, что председатель избирательного участка 263, что находится в иволгинском селе Ганзурино, пытался запретить снимать видео.

С председателем связалась руководитель центра общественного наблюдения Татьяна Думнова.

- Сегодня в 8:00 открылись все избирательные участки, на которых работают 1620 общественных наблюдателей от Общественной палаты Бурятии. Также начала работу горячая линия по номеру 8-3012-37-94-55, на которую могут позвонить не только общественные наблюдатели, но и жители республики. Один звонок к нам уже поступил от общественных наблюдателей Иволгинского района, которые сообщили, что на избирательном участке им запретили проводить фото- и видеосъёмку. Ситуация сейчас разрешилась. Ведь в соответствии с законом фото- и видеосъёмка в определённых местах наблюдателям разрешена, – сообщила она.

В Бурятии в 8 часов утра открылись избирательные участки. Всего открыто 810 пocтoянныx и 22 вpeмeнныx избиpaтeльныx yчacткa. Сегодня республика выбирает депутатов Народного Хурала седьмого созыва. Также во всех районах республики проходят выборы различного уровня: глав муниципалитетов, районных и сельских советов депутатов, глав сельских поселений.
выборы

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