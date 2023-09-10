В Бурятии пообещали дожди и мокрый снег

В республике похолодает до +6 градусов
В воскресенье, 10 сентября, в Бурятии будет прохладно. Днём по республике – от +12 до +17, а местами – всего от +6 до +11 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и небольшие и умеренные дожди, а на юго-западе и севере – мокрый снег. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами 15-18 м/с.
В Улан-Удэ в дневное время возможен небольшой дождь. Воздух прогреется максимум до +14, +16 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.
В республике похолодает до +6 градусов
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