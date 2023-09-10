В селе Бурятии паводок повредил мост



После недавнего паводка в джидинском селе Тохой пострадала переправа через протоку реки Джида. Об этом рассказал первый замглавы муниципального образования Владимир Цыденов.



- Комиссионное обследование показало, что восстановить конструкцию без привлечения тяжёлой техники не представляется возможным, – цитируют его в группе «Джида-инфо 24/7».



Чтобы приступить к работам, нужно дождаться, когда река снизится – для передвижения техники необходим брод. Пока вода сделать этого не даёт.



- Сейчас проезд в Тохой затруднён, но возможен на легковом транспорте по самодельному деревянному настилу, – подчеркнул руководитель муниципалитета.