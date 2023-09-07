Более половины работающих улан-удэнцев считают себя перфекционистами

Стремление к идеалу при этом напрямую зависит от заработка



Свыше половины – 59% – жителей бурятской столицы считают себя перфекционистами в работе. Это выяснили в ходе опроса представители сервиса по поиску работы SuperJob. Стремящиеся к совершенству горожане признались, что любят «рождать из хаоса порядок» и «когда всё чётко и на своих местах».



Чем старше респонденты, тем реже они замечают за собой подобную черту: если среди наших земляков до 34 лет таковых 64%, то среди тех, кому больше 45-ти – 53%.



Идеальное выполнение рабочих задач зависит и от размера жалованья: среди получающих менее 50 тысяч в месяц 55% перфекционистов, среди тех, кто зарабатывает от 80 000 – уже 63%. Женщины рвутся всё делать безупречно чаще мужчин (62% и 56% соответственно).



Как правило, такое стремление замечают у себя HR-менеджеры (76%), врачи (75%) и специалисты по закупкам (72%). Меньше всего рабочий перфекционизм свойственен операторам call-центров (43%) и продавцам (45%). Эту черту ценят лишь в 19% компаний, а 63% работодателей считают, что подчинённые просто должны чётко выполнять инструкции – этого достаточно для успешной деятельности организации.