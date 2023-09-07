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В кедровниках Бурятии проводятся рейды

В кедровниках Бурятии проводятся рейды
Общество,  Фото:"Бичура-инфо"
Собирать кедровые орехи можно будет только через неделю

В Бурятии проводят рейды в кедровниках – ищут нарушителей, которые собирают шишки раньше срока.

Так, 5 сентября в Бичурском лесничестве лесники и полицейские осмотрели кедровники в урочищах Адогинская шапка, Три Камня, Малая и Большая шапки в Степанихе, Колхозный табор и Озерки. Здесь нарушителей не обнаружили, сообщили в группе «Бичура-инфо. 24/7».

Затем рейдовая группа отправилась в урочище Листвянная грива. Там поймали одного нарушителя, на него оформили административный протокол за нарушение особого противопожарного режима.

Рейдовые мероприятия продолжаются.

Как сообщал «Байкал-Daily», сбор кедрового ореха в Бурятии разрешён с 12 сентября. Собирать лучше опавшие шишки. Рубка плодоносящих лесных насаждений, отдельных деревьев и срезание плодоносящих ветвей запрещена – как и заготовка кедровых шишек с применением любого повреждающего механического воздействия на кроны и стволы деревьев.
кедровый орех Лес

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