Собирать кедровые орехи можно будет только через неделю
В Бурятии проводят рейды в кедровниках – ищут нарушителей, которые собирают шишки раньше срока.
Так, 5 сентября в Бичурском лесничестве лесники и полицейские осмотрели кедровники в урочищах Адогинская шапка, Три Камня, Малая и Большая шапки в Степанихе, Колхозный табор и Озерки. Здесь нарушителей не обнаружили, сообщили в группе «Бичура-инфо. 24/7».
Затем рейдовая группа отправилась в урочище Листвянная грива. Там поймали одного нарушителя, на него оформили административный протокол за нарушение особого противопожарного режима.
Рейдовые мероприятия продолжаются.
Как сообщал «Байкал-Daily», сбор кедрового ореха в Бурятии разрешён с 12 сентября. Собирать лучше опавшие шишки. Рубка плодоносящих лесных насаждений, отдельных деревьев и срезание плодоносящих ветвей запрещена – как и заготовка кедровых шишек с применением любого повреждающего механического воздействия на кроны и стволы деревьев.
В кедровниках Бурятии проводятся рейды
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Мухоршибири появилась «Библиотека равных возможностей»
Он пройдёт в Железнодорожном районе
Сбор средств на лечение в Китае «встал», не добрав 70 тысяч
Собирать кедровые орехи можно будет только через неделю
В лесу выкидывают даже мебель
А ещё в мэрии объяснили, откуда в столице Бурятии постоянно берутся лужи
Площадка формата «Минимал» построили на станции Дивизионная
Акция прошла в СИЗО
Бурёнки спят на трассе прямо возле сельского магазина
Зоозащитники спасают животное с больной печенью и гниющими ожогами во рту
Мэр подписал распоряжение
Цена контракта составила 162 млн рублей
Синоптики прогнозируют понижение температуры и сильный ветер
Он будет длиться два дня
Она обошлась в 600 тысяч рублей