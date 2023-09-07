На площади Улан-Удэ состоится осенний концерт

Он пройдёт в Железнодорожном районе



8 сентября в Улан-Удэ под открытым небом проведут «Первый осенний концерт». Вечером на открытой сцене в верхней части площади Славы выступят коллективы городского культурного центра.



Также в мероприятии примут участие музыкально-гуманитарный лицей имени Д. Аюшеева, театр современного танца «Угол зрения», кавер-группа «The Presto band» и рэп-исполнители. Будет проведена познавательная викторина и предусмотрены сладкие призы.



Возрастное ограничение: 6+.

