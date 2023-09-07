Он пройдёт в Железнодорожном районе
8 сентября в Улан-Удэ под открытым небом проведут «Первый осенний концерт». Вечером на открытой сцене в верхней части площади Славы выступят коллективы городского культурного центра.
Также в мероприятии примут участие музыкально-гуманитарный лицей имени Д. Аюшеева, театр современного танца «Угол зрения», кавер-группа «The Presto band» и рэп-исполнители. Будет проведена познавательная викторина и предусмотрены сладкие призы.
Возрастное ограничение: 6+.
На площади Улан-Удэ состоится осенний концерт
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Мухоршибири появилась «Библиотека равных возможностей»
Он пройдёт в Железнодорожном районе
Сбор средств на лечение в Китае «встал», не добрав 70 тысяч
Собирать кедровые орехи можно будет только через неделю
В лесу выкидывают даже мебель
А ещё в мэрии объяснили, откуда в столице Бурятии постоянно берутся лужи
Площадка формата «Минимал» построили на станции Дивизионная
Акция прошла в СИЗО
Бурёнки спят на трассе прямо возле сельского магазина
Зоозащитники спасают животное с больной печенью и гниющими ожогами во рту
Мэр подписал распоряжение
Цена контракта составила 162 млн рублей
Синоптики прогнозируют понижение температуры и сильный ветер
Он будет длиться два дня
Она обошлась в 600 тысяч рублей