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В Бурятии на субботнике собрали 17 мешков мусора

В Бурятии на субботнике собрали 17 мешков мусора
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
В лесу выкидывают даже мебель

В Баргузинском районе Бурятии состоялся общепоселковый субботник. В нём приняли участие сотрудники Усть-Баргузинского лесничества и мехлесхоза. Они убрали свалку на площади 200 квадратных метров, собрали более 170 мешков бытового и строительного мусора.


- Когда мы участвуем в акциях по очистке леса, то иногда сталкиваемся с неожиданными вещами. Помимо гор пластиковых бутылок и жестяной тары, мы видим старую одежду, обувь и даже мебель. Человек уверен, если он выбросит мусор, то за это ничего не будет, но это далеко не так. Сотрудники лесной охраны регулярно патрулируют леса, следя за тем, чтобы граждане соблюдали не только пожарную, но и санитарную безопасность. Спасибо местным жителям, которые участвуют в акциях и помогают нам заботиться о прекрасных лесах нашей республики, – поделился главный лесничий Александр Давыдов.

Уборки в лесу проводятся в рамках акции «Сохраним лес».



мусор субботник Лес

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