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В Бурятии отдыхающих до смерти напугали безбашенные охотники на уток

В Бурятии отдыхающих до смерти напугали безбашенные охотники на уток
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Люди заявили, что они стреляли «куда попало»

Этот инцидент произошёл возле озера в Тарбагатайском районе. Отдыхавшие там жители Бурятии вечером возвращались домой и застряли на автомобиле в большой луже. В это же время неподалёку как раз устроили охоту на уток.

- Так стреляли практически по нам – мимо со свистом пролетела картечь. Аж машину пошатало. Как так? Если ты охотник, то должен знать, куда стрелять. Или теперь можно куда хочется? Потом шли эти охотники мимо и на наш вопрос сказали: нечего где попало ездить, – говорится в сообщении, опубликованном в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».

В Бурприроднадзоре сообщили: в республике начался сезон охоты на водоплавающую дичь.

- Местность у озера Круглое относится к общедоступным охотничьим угодьям. Эту территорию регулярно проверяют государственные инспекторы. Они проводят рейды по соблюдению правил охоты и профилактические беседы, – отметили в ведомстве.

В Тарбагатайском районе пообещали устроить дополнительные проверочные мероприятия, в том числе – с сотрудниками Росгвардии, чтобы разъяснить охотникам на уток, как следует обращаться с оружием.
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