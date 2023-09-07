В Бурятии отдыхающих до смерти напугали безбашенные охотники на уток

Люди заявили, что они стреляли «куда попало»



Этот инцидент произошёл возле озера в Тарбагатайском районе. Отдыхавшие там жители Бурятии вечером возвращались домой и застряли на автомобиле в большой луже. В это же время неподалёку как раз устроили охоту на уток.



- Так стреляли практически по нам – мимо со свистом пролетела картечь. Аж машину пошатало. Как так? Если ты охотник, то должен знать, куда стрелять. Или теперь можно куда хочется? Потом шли эти охотники мимо и на наш вопрос сказали: нечего где попало ездить, – говорится в сообщении, опубликованном в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».



В Бурприроднадзоре сообщили: в республике начался сезон охоты на водоплавающую дичь.



- Местность у озера Круглое относится к общедоступным охотничьим угодьям. Эту территорию регулярно проверяют государственные инспекторы. Они проводят рейды по соблюдению правил охоты и профилактические беседы, – отметили в ведомстве.



В Тарбагатайском районе пообещали устроить дополнительные проверочные мероприятия, в том числе – с сотрудниками Росгвардии, чтобы разъяснить охотникам на уток, как следует обращаться с оружием.

