В Бурятии закроют летний сезон «Ралли Спринт»

В столице республики проведут автомобильные гонки



16 сентября в Улан-Удэ состоится заключительный этап летнего сезона «Ралли Спринт 2023». Он пройдёт на стадионе «Спартак».



В заездах примут участие как профессионалы, так и любители на автомобилях с передним, задним и полным приводом. Ожидается участие более 50 автомобилей из Улан-Удэ, Иркутска, Ангарска, Читы и Братска.



- Данный этап станет решающим для участников в личных зачётах. Станет известна судьба переходящего летнего кубка Байкала между соседними регионами, - сообщили в спортивно-техническом клубе «Сибирь».



С 9:00 до 12:00 состоятся регистрация участников соревнований и тренировочные заезды. Официальное открытие запланировано на 15:00.



Возрастное ограничение: 0+.

