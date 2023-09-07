В столице республики проведут автомобильные гонки
16 сентября в Улан-Удэ состоится заключительный этап летнего сезона «Ралли Спринт 2023». Он пройдёт на стадионе «Спартак».
В заездах примут участие как профессионалы, так и любители на автомобилях с передним, задним и полным приводом. Ожидается участие более 50 автомобилей из Улан-Удэ, Иркутска, Ангарска, Читы и Братска.
- Данный этап станет решающим для участников в личных зачётах. Станет известна судьба переходящего летнего кубка Байкала между соседними регионами, - сообщили в спортивно-техническом клубе «Сибирь».
С 9:00 до 12:00 состоятся регистрация участников соревнований и тренировочные заезды. Официальное открытие запланировано на 15:00.
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В Бурятии закроют летний сезон «Ралли Спринт»
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