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В Бурятии закроют летний сезон «Ралли Спринт»

В Бурятии закроют летний сезон «Ралли Спринт»
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице республики проведут автомобильные гонки

16 сентября в Улан-Удэ состоится заключительный этап летнего сезона «Ралли Спринт 2023». Он пройдёт на стадионе «Спартак».

В заездах примут участие как профессионалы, так и любители на автомобилях с передним, задним и полным приводом. Ожидается участие более 50 автомобилей из Улан-Удэ, Иркутска, Ангарска, Читы и Братска.

- Данный этап станет решающим для участников в личных зачётах. Станет известна судьба переходящего летнего кубка Байкала между соседними регионами, - сообщили в спортивно-техническом клубе «Сибирь».

С 9:00 до 12:00 состоятся регистрация участников соревнований и тренировочные заезды. Официальное открытие запланировано на 15:00.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия ралли автоспорт Улан-Удэ спринт

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