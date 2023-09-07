«Это уже необычный»: Улан-удэнцам рассказали, какой дождь для города считается аномальным

А ещё в мэрии объяснили, откуда в столице Бурятии постоянно берутся лужи
Ещё накануне на Улан-Удэ обрушился сильный дождь, который шёл всю ночь. В итоге в городе выпала почти половина месячной нормы осадков. С дорог откачали около пяти тысяч кубов воды.
- После обычного дождя в среднем за сутки откачивают в пять раз меньше, – сообщили ранее в комбинате по благоустройству.
Работы продолжаются до сих пор. Жители бурятской столицы тем временем поинтересовались в официальной группе городской администрации во «ВКонтакте», почему вообще любой ливень в Улан-Удэ считается аномальным. «Обычные ливни, всегда так было», – подчеркнули участники группы.
В мэрии заявили: когда за сутки выпадает хотя бы полумесячная норма осадков, «это уже не обычный дождь». И заодно объяснили, откуда на улицах постоянно берутся лужи
- Во время ливневых или затяжных дождей ливневая канализация не успевает принимать всю воду одновременно, поэтому её приходится откачивать. Такая практика принята во всех городах, – пояснили улан-удэнцам.
Судя по всему, избавиться от луж на дорогах не получится. Они всё равно будут появляться.
- Для отвода воды нужны ливнёвки по всему городу, а для их строительства требуется проектная документация, – заявили в мэрии. – Схемы разрабатываются на основании генплана – определяется бассейн канализирования, места выпуска очищенных ливневых и талых вод, этапы строительства. К сожалению, финансирование на эти цели при ремонте дорог не предусмотрено. Возможно только восстановление существующей ливневой канализации, но не строительство новой на ремонтируемом участке.
А в Улан-Удэ все дороги в основном ремонтируют – проезжую часть приводят в порядок без изменения уклонов.
- При планировании ремонта предусматривается отвод воды продольными и поперечными уклонами, а также при помощи локальных элементов водоотведения. При затяжных и ливневых дождях КБУ откачивает дождевые воды в местах их скопления, а с наступлением весны и в течение всего тёплого периода сотрудники комбината ежедневно чистят все имеющиеся ливнёвки, – добавили в администрации.
«Это уже необычный»: Улан-удэнцам рассказали, какой дождь для города считается аномальным
Общество, Фото:
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