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«Это уже необычный»: Улан-удэнцам рассказали, какой дождь для города считается аномальным

«Это уже необычный»: Улан-удэнцам рассказали, какой дождь для города считается аномальным
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
А ещё в мэрии объяснили, откуда в столице Бурятии постоянно берутся лужи

Ещё накануне на Улан-Удэ обрушился сильный дождь, который шёл всю ночь. В итоге в городе выпала почти половина месячной нормы осадков. С дорог откачали около пяти тысяч кубов воды.

- После обычного дождя в среднем за сутки откачивают в пять раз меньше, – сообщили ранее в комбинате по благоустройству.

Работы продолжаются до сих пор. Жители бурятской столицы тем временем поинтересовались в официальной группе городской администрации во «ВКонтакте», почему вообще любой ливень в Улан-Удэ считается аномальным. «Обычные ливни, всегда так было», – подчеркнули участники группы.

В мэрии заявили: когда за сутки выпадает хотя бы полумесячная норма осадков, «это уже не обычный дождь». И заодно объяснили, откуда на улицах постоянно берутся лужи

- Во время ливневых или затяжных дождей ливневая канализация не успевает принимать всю воду одновременно, поэтому её приходится откачивать. Такая практика принята во всех городах, – пояснили улан-удэнцам.

Судя по всему, избавиться от луж на дорогах не получится. Они всё равно будут появляться.

- Для отвода воды нужны ливнёвки по всему городу, а для их строительства требуется проектная документация, – заявили в мэрии. – Схемы разрабатываются на основании генплана – определяется бассейн канализирования, места выпуска очищенных ливневых и талых вод, этапы строительства. К сожалению, финансирование на эти цели при ремонте дорог не предусмотрено. Возможно только восстановление существующей ливневой канализации, но не строительство новой на ремонтируемом участке.

А в Улан-Удэ все дороги в основном ремонтируют – проезжую часть приводят в порядок без изменения уклонов.

- При планировании ремонта предусматривается отвод воды продольными и поперечными уклонами, а также при помощи локальных элементов водоотведения. При затяжных и ливневых дождях КБУ откачивает дождевые воды в местах их скопления, а с наступлением весны и в течение всего тёплого периода сотрудники комбината  ежедневно чистят все имеющиеся ливнёвки, – добавили в администрации.
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