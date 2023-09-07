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В селе Бурятии автомобилисты рискуют угодить в ДТП из-за «ночных» коров

В селе Бурятии автомобилисты рискуют угодить в ДТП из-за «ночных» коров
Общество,  Фото:pixabay.com
Бурёнки спят на трассе прямо возле сельского магазина

Жители Хоринска боятся ездить мимо местного магазина из-за коров, заполонивших дорогу. Люди рассказали, что сельхозживотные устраивают там ночёвки.

- Лежат прямо на трассе. Это очень опасно для автомобилистов – встречка, слепит. Так и до аварии недалеко. Кто будет в этом виноват? – поинтересовались они в группе «Хоринск-инфо.24/7».

Одна из местных жителей чуть не угодила в аварию из-за скота.

- Корова с телёнком стояли. Я ехала, навстречу – КамАЗ. Ослепило, успела увернуть в кювет, – отметила она.

Глава сельского поселения «Хоринское» Чингис Базардараев призвал владельцев КРС и другого скота соблюдать правила его содержания, ведь именно владелец несёт ответственность за животных.

- Если из-за них произойдёт ДТП или будет любой другой вред имуществу, здоровью и жизни, отвечать хозяину придётся в полной мере. Это также касается линий электропередачи, автомобилей, палисадников, огородов и кладбищ, – перечислил сельский глава.  
ДТП коровы дороги животные

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