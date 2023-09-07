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В Улан-Удэ разыграют кубок Горсовета по шахматам

В Улан-Удэ разыграют кубок Горсовета по шахматам
Общество,  Фото:pixabay.com
Открытый лично-командный турнир проведут в БГУ

С 15 по 17 сентября в столице Бурятии пройдёт открытый лично-командный турнир г. Улан-Удэ по шахматам на приз «Кубок Горсовета», посвящённый столетию республики. Соревнования проведут в фойе и бальном зале Бурятского госуниверситета (ул. Ранжурова, 4, 6 этаж).

Открытие турнира и начало первого тура запланировано на 16 сентября с 9:15. С 16 по 17 сентября состоится турнир «А» по быстрым шахматам. 17 сентября – турнир «Б» по молниеносной игре (блиц). Закрытие соревнований пройдёт 17 сентября в 17:00.

Регистрация команд состоится в городском шахматном клубе не позднее 11:45 15 сентября включительно. Регистрация участников только для участия личном зачёте – там же 15 сентября с 14:00 до 14:45.

Награждаются команды, занявшие места с 1-го по 6-е места (быстрые шахматы) и с 1-го по 5-е места (в молниеносной игре). В личном зачёте награды получат участники по категориям и в абсолютном зачёте. Общий призовой фонд соревнования составляет свыше 210 тысяч рублей.

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Бурятия шахматы спорт кубок

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