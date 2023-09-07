В Улан-Удэ передали ключи от 14 новых «Волгабасов»







«Волгабас» вмещает 111 пассажиров и оборудован для маломобильных граждан. Автобусы оснащены шестью печками и большим кондиционером, есть USB-розетки.



- В этом году у нас ещё приобретается 78 автобусов. Из них 52 пойдут в районы республики, а 26 – в город. Обновление автопарка общественного транспорта, поставки к нам продолжаются, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Алексей Цыденов добавил, что в МУП «Городские маршруты» требуются водители. Если у кандидатов нет необходимой категории, то есть возможность пройти обучение.



В прошлом году в Улан-Удэ поступили 124 автобусов (59 «Волгобасов» и 65 ПАЗ).





14 автобусов большого класса «Волгабас» пополнили городской автопарк в Улан-Удэ. Ключи от них передали сегодня, 6 сентября.Цена контракта составила 162 млн рублей. Новые автобусы направят по наиболее проблемным участкам маршрутной сети: Левый Берег, Загорск, юго-западное направление, микрорайоны Дивизионный, Комушка, Радужный, Мясокомбинат, Забайкальский, Светлый и другие.