Синоптики прогнозируют понижение температуры и сильный ветер
В ближайшие выходные в Бурятии ожидается по-настоящему осенняя погода – дожди, бодрящий ветер и похолодание. В некоторых районах ударят заморозки, а в горах ожидается мокрый снег.
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 8 сентября, по республике переменная облачность, ночью в большинстве районов без осадков, дожди по востоку республики. Утром туманы. Днём местами кратковременные дожди, возможны грозы, в горах Восточного Саяна с мокрым снегом. Ветер переменный 5-10, ночью в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +4,+9, местами +1,-4, днём +14,+19, местами +9,+14.
В субботу, 9 сентября, местами небольшие дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 13-16 м/с. Температура ночью +5,+10, местами до 0,-3, днём +12,+18.
В воскресенье, 10 сентября, местами дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +4,+9, местами до 0,-5, днём +12,+17, местам +8,+11.
В Бурятии ожидаются дождливые выходные
Общество, Фото:
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