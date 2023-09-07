Событие произошло в Ононском округе
Сотрудники отдела ЗАГС Ононского округа Забайкалья зарегистрировали рождение десятого ребёнка у жительницы села Старый Чиндант. Мама Татьяна дала своей новорождённой имя Дарина.
Старшие дети Татьяны уже взрослые. Один получил образование ветеринара, другой – на срочной службе в армии, третий учится в Чите. Ещё четверо ходят в школу, двое – в детский сад. Отец семейства ведёт подсобное хозяйство, мать занимается бытом и уходом за детьми.
Как сообщили в пресс-службе департамента ЗАГС Забайкалья, ещё одна такая же многодетная семья края проживает в селе Улёты. Екатерина является мамой десятерых детей, среди которых есть двойня.
Десятый ребёнок родился в сельской семье Забайкалья
Общество, Фото:
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