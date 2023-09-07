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В Бурятии запущена всероссийская программа «Обучение служением»

В Бурятии запущена всероссийская программа «Обучение служением»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пилотным вузом в республике стала БГСХА

Начиная с 5 сентября по всей стране, во всех 126 пилотных университетах, стартовал запуск программы «Обучение служением». В команде первой сотни пилотных вузов России и вуз Бурятии – Бурятская сельхозакадемия. Она стала первым высшим учебным заведением в республике, где вводится в учебный процесс «Обучение служением».

В день запуска состоялась открытая встреча, где студентам объясняли специфику методики «Обучение служением», которая является разновидностью проектной деятельности студенческих команд. В отличие от волонтёрских проектов курс «Обучение служением» становится частью образовательной программы, и его результат сможет быть защищён в качестве курсовой или дипломной работы.

- Цель, которую мы ставим перед собой, внедряя программу «Обучение служением» в академии с сентября этого года – это возможность каждому студенту сделать значимое дело в своей жизни, - заявила проректор по воспитательной работе и молодёжной политике Эржэна Имескенова.

По словам пресс-службы БГСХА, «Обучение служением» станет новой историей российского образования, новым уровнем общественного партнёрства и развития социальных навыков студентов. 
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