В Улан-Удэ вручили премии писателям-прозаикам

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Лауреатами стали Болот Ширибазаров и Сергей Доржиев



В Улан-Удэ, в арт-пространстве «Руины» состоялась церемония вручения литературной премии имени народного писателя Бурятии Исая Калистратовича Калашникова. Премия была учреждена администрацией столицы республики в 1998 году для содействия развитию литературы и поддержки писателей. Она присуждается авторам, создающим произведения на русском и бурятском языках, и является единственной в республике премией за художественные произведения в жанре «Проза».



В этом году лауреатами литературной премии им. И.К. Калашникова и обладателями сертификатов на сумму 50 тысяч рублей стали Болот Ширибазаров за роман «Драгоценный» (16+) в номинации «Проза на русском языке» и Сергей Доржиев за сборник повестей и рассказов «Сарюухан сагаан сахюусамни» («Мой ангел в белой накидке», 16+) в номинации «Проза на бурятском языке».



- Я считаю, что эта премия – главная литературная премия в Бурятии, и для меня было очень важно её завоевать. Я это сделал, иду дальше, обещаю нести флаг современной литературы Бурятии, в том числе и во благо развития премии, - сказал Болот Ширибазаров.



После церемонии для гостей выступил заслуженный артист Республики Бурятия Солбон Субботин, актёр и режиссёр Молодёжного художественного театра г. Улан-Удэ Аюр Доржиев и солисты центра культуры и досуга г. Улан-Удэ: заслуженный артист Республики Бурятия Валико Гаспарян, Ирина Шагдурова, Сергей Плотников и вокально-эстрадная группа «Лаккитон».



За эти годы лауреатами премии стали 24 автора, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

