В селе Бурятии открыл свои двери культурно-досуговый центр

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

В Нижней Иволге завершился ремонт сельского ДК



В Иволгинском районе Бурятии отремонтировали ещё один дом культуры. Работы в культурно- информационном досуговом центре «Арюун бэлиг» проведены в рамках национального проекта «Культура».



Село Нижняя Иволга основано более 300 лет назад и находится недалеко от Улан-Удэ. Здесь проживают более 4 тыс. человек. Для них, безусловно, были необходимы комфортные условия для досуга, занятий творчеством и развития талантов.



Как рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, дом культуры в Нижней Иволге теперь просто не узнать.

- Я видела этот дом культуры до обновления, это было очень старое здание! Жители посёлка просили обновить их ДК, и нацпроект «Культура» до них добрался. Конечно, этот ремонт – очень значимое событие для всего посёлка, ведь именно в Нижней Иволге базируются опорные коллективы района. К тому же население здесь растёт, поэтому и культурных заведений нужно больше, - отметила министр.



Этот сельский дом культуры общей площадью 467 кв. м и вместимостью 150 посадочных мест был построен в 1957 году. За годы эксплуатации фасад здания, фойе и другие помещения приобрели ветхий вид и нуждались в капитальном ремонте.



В этом году благодаря национальному проекту «Культура» здание решено было привести в порядок. На эти цели были выделены финансовые средства: из федерального бюджета 14 млн 904 тыс. рублей, из местного бюджета – 894 тыс. рублей.



После определения подрядчика и подписания необходимых документов работа на объекте «закипела». Чтобы создать современные условия для досуга и отдыха жителей, строительная организация провела широкий спектр работ: начиная с демонтажа старой кровли и завершая шпаклёвкой стен.



Теперь в центре снова зазвучат звуки музыкальных инструментов, будут проходить занятия по живописи, будут петь дети и заработает библиотека. Кроме того, в доме культуры работают: детский театральный кружок, взрослая театральная группа, вокальные группы, студия танцев, кружок «Умелые ручки». А также функционируют спортивные кружки: теннис, бильярд, шахматы и волонтёрская организация.



- Хочется сказать большое спасибо всем, кто причастен к этому открытию. Из этого клуба вышло много певцов и артистов, которые прославляют Бурятию по всей стране. За последние несколько лет земля Нижней Иволги переживает столько перемен! Каждый год что-то новое у нас открывается, ремонт кипит. Теперь с новыми силами и новыми идеями работники культуры возьмутся за работу, - уверена пенсионерка Уржима Цыдыпова, которая более 20 лет работала в этом ДК директором.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, что в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом РФ, в Бурятии в этом году ремонтируют 7 домов культуры.



