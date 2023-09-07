В Улан-Удэ медики соберутся на международную конференцию

Её посвятят здоровью женщин республики



14 сентября в Улан-Удэ в гибридном формате пройдёт международная научно-практическая конференция «Здоровье и благополучие женщин Бурятии». Центральной темой конференции станет женское здоровье в разных аспектах, с учётом современных подходов и в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями.



После пленарной конференции будут работать три секции: «Здоровье женщины — фактор национальной безопасности», «Взгляд на диагностику, профилактику и лечение основных гинекологических заболеваний» и «Компетенции средних медицинских работников в ранней диагностике и профилактике гинекологических заболеваний».



Ведущие практикующие врачи-гинекологи, врачи-онкологи, неонатологи, педиатры из разных регионов России, Казахстана обсудят вопросы охраны материнства и детства, профилактики хронических неинфекционных заболеваний. Гости конференции не только послушают спикеров, но и пообщаются с ними в формате «вопрос-ответ».



Участники конференции ознакомятся с возможностями современной медицины и рассмотрят перспективы развития здравоохранения; обсудят с экспертами вопросы, связанные с повышением эффективности лечения пациентов и улучшением качества медицинского обслуживания; узнают о новых технологиях в медицине и их применении в клинической практике; получат опыт и знания от экспертов, которые могут применить в своей практике.



В конференции примут участие не только медицинские работники, но и общественные и некоммерческие организации, профсоюзы, руководители крупных предприятий, главы муниципальных образований районов, лидеры общественного мнения, представители бизнеса.



- Символично, что конференция проходит в год, когда отмечается вековая история акушерства и гинекологии в Бурятии, - сообщает министерства здравоохранения РБ.